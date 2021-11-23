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≡ «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42909
«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
Отправлено: 23.11.21 - 20:44
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Сегодня, 23 ноября, во время брифинга в городском акимате руководство ТОО «ТТС» и отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная ответили на вопросы журналистов и пояснили, с чем связано нарушение тендерных условий водителями автобусов маршрутов №№ 18,19 и 102.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
951
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:44
#1
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Цитата:
- На первое января 2020 года у нас работало более 100 водителей, на 1 декабря 2021 года осталось 58 водителей, сейчас всего 40, отток большой

Год нужно поправить... до декабря 2021 еще не дожили ;-)
Цитата:
Как отметил сегодня на брифинге исполнительный директор ТОО «Туристтранссервис» Алексей БОЙЧЕНКО, главная причина нарушений - в нехватке водителей. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса: автобусы долгое время не выходили на линию, у многих водителей сократился заработок и они были вынуждены искать другую работу.

Странно, недавно писали что водителям автобусов зарплату подняли до 300 000 тенге... И что это маленькая зарплата или кто-то очень хорошо обманывает население о зарплатах водителей автобусов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5685
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:52
#2
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Водятелам профессионалам, конечно же легче в индрайвер уйти и там спокойненько рубить по 15 тысяч тенге в смену и никакой хозяин и противные клиенты за копейки тебе не нужны..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5685
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 20:55
#3
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Если проезд 260 сделают, то любое такси будет не менее 700.
А если еще и межгород и по нескольку заявок сразу, например когда наркошей катаешь, то в водятелы автобусов нормальные не пойдут, будут таксовать..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
744
Re: «Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины...
Отправлено: 23.11.21 - 21:19
#4
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Цитата:
В декабре мы закроем все проблемы. Источник:

Какого года?
в этом неделя осталась.
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