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«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
«Нужно подождать, когда водители вернутся назад» - Причины нарушения интервала и способы устранения этой проблемы озвучили перевозчик и госорган в Костанае
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