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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 12:45
#2266
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Пенсы пусть развлекаются междусобойчиком. Им, очевидно, нет дела до красот этого мира.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
603
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 12:57
#2267
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование, и работу.

Ну как можно СССР не любить?! Ведь тогда каждый желающий мог стать надзирателем на зоне, причем даже без взятки.Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ходили байки, что евреи оплачивают стоимость высшего образования при выезде из СССР.

За советское образование не грех было и заплатить. Тогда даже троечники в школе сдавали вступительные экзамены в техникум или институт на "отлично".
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:08
#2268
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Если бы вы прочитали мои комментарии, я не знаю, что бы случилось с вами!!!

Я все прочитал - и ниче не случилось :lol:

Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мой совет, держитесь от меня подальше и кидайтесь навозом.

Стою далеко, кидаю. Летит, пригнитесь.
Блин, ну что же вы такой медлительный
:lol:
Смешной дед :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:12
#2269
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование

Любим. Это СССР ))


Цитата:
Доктор СИЗШ:
И позволила уехать на все 4 стороны бесплатно.

Нифига не бесплатно. Я 10 штук зелени подарил Казахстану. Наверное спер кто-то уже их из пенсионного фонда :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:19
#2270
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Цитата:
Don Julio:

Многа. Ммнога :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:21
#2271
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я уволился из органов в звании подполковник, не путайте больше пожалуйста! Мне чужого не надо!

Не знал. Познавательно.
я всегда считал, что это звание -женское. И даётся сожительницам полковников.
Цитата:
maxsaf:
Я все прочитал - и ниче не случилось

Это комментарии замедленной усвояемости.
Лежите, не двигайтесь.
Наблюдайте за обстановкой!
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.
:lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:24
#2272
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Цитата:
Don Julio:
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.

Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:29
#2273
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Цитата:
Don Julio:
Наблюдайте за обстановкой!

А че там наблюдать - ща смирительную рубашку напялят, и баиньки ;-) :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:51
#2274
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Цитата:
maxsaf:
Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия

Дак он видать перец ночью израсходовал. Все свои запасы кончил. Щас пополнит и давай шашкой махать.
Да!
Ночка видать удалась.
Марик вон под утро целую оду-элегию настрочил. Пародию на мультик "ребята давайте жить дружно". Наверное опять свою фотографировал и так и эдак, при лунном свете.
Меня аж на слезу прошибло! Такая у него милота получилась!
Не могу! Пойду приму 300 капель эфирного кумыса, чтобы успокоиться...
:-o

[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 13:55]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 15:51
#2275
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Цитата:
maxsaf:

Прочитал втихаря и настучал втихушку? Сколько комментов у меня удаленных!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 17:46
#2276
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Иногда надо думать даже своими маразматическими мозгами, чтобы потом не удивляться количеству удалённого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 18:22
#2277
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Доктор когда спит то...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23377
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 18:43
#2278
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Цитата:
111:
Доктор когда спит то...


Ничего не слышит... :lol: :oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 19:00
#2279
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Тишина какая на форуме звенящая.


Или это перед бурей?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 19:07
#2280
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Цитата:
Don Julio:
Тишина какая на форуме звенящая.

Люди пришли с работы, готовят ужин, потом поужинают. Часов в 9-10 начнутся сообщения.
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