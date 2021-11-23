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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 12:45
Пенсы пусть развлекаются междусобойчиком. Им, очевидно, нет дела до красот этого мира.
Для гостей форума
Для гостей форума
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 603
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 12:57
Цитата:
Ну как можно СССР не любить?! Ведь тогда каждый желающий мог стать надзирателем на зоне, причем даже без взятки.Цитата:
За советское образование не грех было и заплатить. Тогда даже троечники в школе сдавали вступительные экзамены в техникум или институт на "отлично".
Доктор СИЗШ: Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование, и работу.
Ну как можно СССР не любить?! Ведь тогда каждый желающий мог стать надзирателем на зоне, причем даже без взятки.Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ходили байки, что евреи оплачивают стоимость высшего образования при выезде из СССР.
Ходили байки, что евреи оплачивают стоимость высшего образования при выезде из СССР.
За советское образование не грех было и заплатить. Тогда даже троечники в школе сдавали вступительные экзамены в техникум или институт на "отлично".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:08
Цитата:
Я все прочитал - и ниче не случилось
Цитата:
Стою далеко, кидаю. Летит, пригнитесь.
Блин, ну что же вы такой медлительный
Смешной дед
Доктор СИЗШ:
Если бы вы прочитали мои комментарии, я не знаю, что бы случилось с вами!!!
Если бы вы прочитали мои комментарии, я не знаю, что бы случилось с вами!!!
Я все прочитал - и ниче не случилось
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мой совет, держитесь от меня подальше и кидайтесь навозом.
Мой совет, держитесь от меня подальше и кидайтесь навозом.
Стою далеко, кидаю. Летит, пригнитесь.
Блин, ну что же вы такой медлительный
Смешной дед
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:12
Цитата:
Любим. Это СССР ))
Цитата:
Нифига не бесплатно. Я 10 штук зелени подарил Казахстану. Наверное спер кто-то уже их из пенсионного фонда
Доктор СИЗШ:
Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование
Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование
Любим. Это СССР ))
Цитата:
Доктор СИЗШ:
И позволила уехать на все 4 стороны бесплатно.
И позволила уехать на все 4 стороны бесплатно.
Нифига не бесплатно. Я 10 штук зелени подарил Казахстану. Наверное спер кто-то уже их из пенсионного фонда
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:19
Цитата:
Многа. Ммнога
Don Julio:
Многа. Ммнога
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:21
Цитата:
Не знал. Познавательно.
я всегда считал, что это звание -женское. И даётся сожительницам полковников.
Цитата:
Это комментарии замедленной усвояемости.
Лежите, не двигайтесь.
Наблюдайте за обстановкой!
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.
Доктор СИЗШ:
Я уволился из органов в звании подполковник, не путайте больше пожалуйста! Мне чужого не надо!
Я уволился из органов в звании подполковник, не путайте больше пожалуйста! Мне чужого не надо!
Не знал. Познавательно.
я всегда считал, что это звание -женское. И даётся сожительницам полковников.
Цитата:
maxsaf:
Я все прочитал - и ниче не случилось
Я все прочитал - и ниче не случилось
Это комментарии замедленной усвояемости.
Лежите, не двигайтесь.
Наблюдайте за обстановкой!
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:24
Цитата:
Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия
Don Julio:
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.
Чуть позже получите от Дока дальнейшие инструкции.
Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:29
Цитата:
А че там наблюдать - ща смирительную рубашку напялят, и баиньки
Don Julio:
Наблюдайте за обстановкой!
Наблюдайте за обстановкой!
А че там наблюдать - ща смирительную рубашку напялят, и баиньки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 13:51
Цитата:
Дак он видать перец ночью израсходовал. Все свои запасы кончил. Щас пополнит и давай шашкой махать.
Да!
Ночка видать удалась.
Марик вон под утро целую оду-элегию настрочил. Пародию на мультик "ребята давайте жить дружно". Наверное опять свою фотографировал и так и эдак, при лунном свете.
Меня аж на слезу прошибло! Такая у него милота получилась!
Не могу! Пойду приму 300 капель эфирного кумыса, чтобы успокоиться...
[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 13:55]
maxsaf:
Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия
Я надеялся, что он перцу добавит, а то остроты нет, постно как-то, нет послевкусия
Дак он видать перец ночью израсходовал. Все свои запасы кончил. Щас пополнит и давай шашкой махать.
Да!
Ночка видать удалась.
Марик вон под утро целую оду-элегию настрочил. Пародию на мультик "ребята давайте жить дружно". Наверное опять свою фотографировал и так и эдак, при лунном свете.
Меня аж на слезу прошибло! Такая у него милота получилась!
Не могу! Пойду приму 300 капель эфирного кумыса, чтобы успокоиться...
[Исправлено: Don Julio, 23.11.2021 - 13:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 15:51
Цитата:
Прочитал втихаря и настучал втихушку? Сколько комментов у меня удаленных!
maxsaf:
Прочитал втихаря и настучал втихушку? Сколько комментов у меня удаленных!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 17:46
Иногда надо думать даже своими маразматическими мозгами, чтобы потом не удивляться количеству удалённого.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5679
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 18:22
Доктор когда спит то...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23377
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 18:43
Цитата:
Ничего не слышит...
111:
Доктор когда спит то...
Доктор когда спит то...
Ничего не слышит...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 19:00
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 19:07
Цитата:
Люди пришли с работы, готовят ужин, потом поужинают. Часов в 9-10 начнутся сообщения.
Don Julio:
Тишина какая на форуме звенящая.
Тишина какая на форуме звенящая.
Люди пришли с работы, готовят ужин, потом поужинают. Часов в 9-10 начнутся сообщения.
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