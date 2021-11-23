Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42908
Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии на 23 ноября.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23377
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 17:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Деда, плохи дела, в Стране... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5679
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно что отдать воздух, из своего рта..
Один глоток...
Зато звучит вполне красиво..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
186
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 18:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут с товарищами посоветовались. И пришли к единому мнению, и других мнений быть, не может!
Других кандидатов на должность Генерального Секретаря нашей любимой партии, кроме ДН-нет!
Все согласны, товарищи?
Или кто-то хочет высказаться против!?
:oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23377
Re: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan
Отправлено: 23.11.21 - 19:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Все согласны, товарищи?

Мои товарищи - согласны... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS