Отправлено: - 12:57

Доктор СИЗШ: Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование, и работу.

Доктор СИЗШ:

Ходили байки, что евреи оплачивают стоимость высшего образования при выезде из СССР.

Цитата:Ну как можно СССР не любить?! Ведь тогда каждый желающий мог стать надзирателем на зоне, причем даже без взятки.Цитата:За советское образование не грех было и заплатить. Тогда даже троечники в школе сдавали вступительные экзамены в техникум или институт на "отлично".