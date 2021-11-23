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≡ Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием многодетных матерей-антиваксеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42908
Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием многодетных матерей-антиваксеров
Отправлено: 23.11.21 - 14:41
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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал акции протеста с участием многодетных матерей, выступавших против вакцинации детей от коронавируса.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
186
Re: Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием...
Отправлено: 23.11.21 - 14:41
#1
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Думаю, что многие из этих многодетных матерей, стали многодетными, из-за банально, отрицания и в виде протеста против контрацепции, и медицины вцелом.
:-o
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
22
Re: Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием...
Отправлено: 23.11.21 - 15:53
#2
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'Код:
'
Похоже на эффект 25 кадра в тексте, а заодно на рекламу одноименной вакцины  :-)


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
5679








  Re: Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием...


Отправлено: 23.11.21 - 18:18


#3 




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Гаркалин вакцинировался и все равно умер от короновируса..


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peshexod


§ peshexod







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
25.06.13
Сообщений: 
4025








  Re: Глава Минздрава прокомментировал скандалы с участием...


Отправлено: 23.11.21 - 18:19


#4 




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Это не активисты движения "Яжмать"?
Профессиональные протестующие?
 8-)


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