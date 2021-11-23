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≡ Уголовную ответственность для коллекторских агентств хотят ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42908
Уголовную ответственность для коллекторских агентств хотят ввести в Казахстане
Отправлено: 23.11.21 - 18:16
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Власти Казахстана рассматривают возможность введения административной и уголовной ответственности для работников коллекторских агентств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5679
Уголовную ответственность для коллекторских агентств хотят ввести в Казахстане
Отправлено: 23.11.21 - 18:16
#1
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Надо запретить банкам обрабатывать пенсионеров, треща по телефону мол вы наш лучший клиент и возьмите кредит под 40 годовых в подарок..
Многие верят .

[Исправлено: 111, 23.11.2021 - 18:17]
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