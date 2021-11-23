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≡ Вновь меньше 100 случаев КВИ за сутки зарегистрировали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42907
Вновь меньше 100 случаев КВИ за сутки зарегистрировали в Костанайской области
Отправлено: 23.11.21 - 15:50
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В понедельник, 22 ноября, в регионе зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 107 заболевших, темп прироста был на уровне 0,27%.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2615
Re: Вновь меньше 100 случаев КВИ за сутки зарегистрировали в...
Отправлено: 23.11.21 - 15:50
#1
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Обратили внимание, что в последние несколько недель заболеваемость по области показывает больше 100, а как приходит вторник - чуть за 70? Непонятные колебания..
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