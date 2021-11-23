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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 151 из 151«1...149150151
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 05:08
#2251
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Наконец получите от меня юморной эпизод вашего поспешного бегства из страны. Андрей Иммель, мой сосед по даче, упаковал все чемоданы с норковыми шубами и с махровыми полотенцами. Завтра улетать на свою новую родину. Хрен понес его попрощаться с М.Воробьевым. Короче прощались всю ночь, решили красиво подьехать к дому, забрать вещи, и оттуда рвануть в аэропорт. Воры обчистили всю квартиру, даже погуляли на славу на кухне. В один момент стали эти люди банальными терпилами.Лишились билетов, документов, денег. Милиция приняла от них заявление, просили чаще наведываться в отделение!))))) М.Воробьев стал ихним кормильцем и поильцем. Смешно же!!!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 23.11.2021 - 05:40]
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 05:18
#2252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уволился из органов в звании подполковник, не путайте больше пожалуйста! Мне чужого не надо!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 05:26
#2253
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 05:28
#2254
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 05:34
#2255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, мне очень жаль, что ты не знал о существовании бесплатного переводческого бюро в обществе Возрождения,который на Клубе Строитель? Сколько бабок ты заплатил своим шарлатанам? Пусть даже в Германии?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 09:13
#2256
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Знатно доктора бомбануло :lol: ошметки во все стороны разлетелись :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 09:34
#2257
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 10:58
#2258
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Если бы вы прочитали мои комментарии, я не знаю, что бы случилось с вами!!! Мой совет, держитесь от меня подальше и кидайтесь навозом.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
507
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 11:06
#2259
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Не любите вы свою страну, которая вскормила вас, дала бесплатное образование, и работу. И позволила уехать на все 4 стороны бесплатно. Ходили байки, что евреи оплачивают стоимость высшего образования при выезде из СССР.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 23.11.2021 - 11:07]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
759
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 11:30
#2260
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Что-то долго ковёрный парик менял, антракт затянулся. Но ничего, сегодня вторая часть выступления!Интересно, в чём сегодня обвинять будет? Обвинения в предательстве Казахстана были, в запрете казахского языка были, в уничтожении образования на казахском языке тоже были. Что сегодня выдаст этот сумрачный гений?!
ПыСы.А вы заметили, как он смаковал историю с соседом?!"У соседа корова сдохла. Мелочь, но приятно!"
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