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"Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная
"Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная
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