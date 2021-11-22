"Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная

Отправлено: - 08:47

Когда сестра привела племяша в 11 школу,она сразу спросила у вас частная школа, или государственная? Оказывается частная школа 11 школа. За год обучения ребенка директор школы через своих людей в родительском совете 7 раз использовал деньги родителей в своих целях. Как не сажать в тюрьму такого проходимца?