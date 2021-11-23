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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 150 из 150«1...148149150
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:36
#2236
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Цитата:
111:
Говори с максафом

Спасибо, нам таких не надо :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:41
#2237
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Цитата:
maxsaf:
Спасибо, нам таких не надо

Все таки как никак, он тебя в чем то же ценит..
Враг моего врага мой друг..
А таких нужно использовать, ничего личного, просто ты даешь то, что нужно людям..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:42
#2238
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Цитата:
111:
Ты у него там жестко в игноре

Это он меня собирался игнорить, других даже подбивал, а сам удержаться не может, вопросы задает))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:44
#2239
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Цитата:
111:
А таких нужно использовать

А против кого? Абайки нету, а ты почти каждый вечер в хламидию упиваешься ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:53
#2240
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Цитата:
maxsaf:
против кого?

А фиг его знает, уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:57
#2241
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Цитата:
111:
уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..

Пиво видать совсем плохое :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:15
#2242
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Ну вот и чечевица со свининкой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:16
#2243
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А вот собственно и пицца вечерняя..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:18
#2244
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Цитата:
maxsaf:
Пиво видать совсем плохое

У меня всегда есть нз...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 03:24
#2245
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Ух..
А теперь после вкусного вечернего ужина, можно и готовиться ко сну..
И тем кто ложится спать, спокойного сна...
Спокойная ночь...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 03:42
#2246
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Вот интересно, как это, на склоне лет, в такие то года, ощущать себя каким то выкинутым, никому не нужным пацаном оттуда, чему посвятил пятую часть жизни...
Может лучше будет, если у нас будут и другие, более важные приоритеты, чтобы не было таких во ощЮщений?
Неужели ради себя и собственых каких то Эго, мы готовы идти даже на форуме, на какие то подлости в личном плане?
Если это пошло, то пора бы и насторожиться..
Дело не в них, газете, модерах, Гафурове наконец, наверное дело скорее в нас самих..
Ибо мы и только мы сами прибегаем сюда чуть ни свет ни заря и уходим лишь спустя далеко за полночь..
А потому зачем нам эти концерты обиженных и оскорбленных?
Те времена, что была с нами Ольга Колоколова, царствие ей небесное, когда мы были более молоды, прошли и безвозвратно, пора бы хоть как то в этом плане повзрослеть наверно..
Ладно бы тут были новички, молодые, но тут их нет.
Тут остались те, кто остались, кто был десять и более лет назад..
Все друг друга знают как облупленных и при этом играют в какие то пацанячьи войнушки, что были у нас на Узкой с алюминиевыми пульками и резинами из трусов..
Блин, жена идет, сейчас опять будет недовольна...
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
497
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 04:03
#2247
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Цитата:
maxsaf:

Перечитал ваши комменты, пришел к выводу, что вы все отребье сплошное! Живете в разных странах, а мыслите одинаково! Центральная мысль, ненависть к Казахстану и к казахам! Ради этого готовы все перевернуть наизнанку.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
497
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 04:13
#2248
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Спокойной ночи не желаю, терзайтесь и в своих снах, смотрите свои малые родины в Казахии. Плачьте, рыдайте, вымаливайте прощения у Бога! Вы сами обрекли себя на такое существование,и это ваш выбор! Аминь! Мир не пошатнулся после вашего отьезда.
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