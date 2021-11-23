Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 03:42

Вот интересно, как это, на склоне лет, в такие то года, ощущать себя каким то выкинутым, никому не нужным пацаном оттуда, чему посвятил пятую часть жизни...

Может лучше будет, если у нас будут и другие, более важные приоритеты, чтобы не было таких во ощЮщений?

Неужели ради себя и собственых каких то Эго, мы готовы идти даже на форуме, на какие то подлости в личном плане?

Если это пошло, то пора бы и насторожиться..

Дело не в них, газете, модерах, Гафурове наконец, наверное дело скорее в нас самих..

Ибо мы и только мы сами прибегаем сюда чуть ни свет ни заря и уходим лишь спустя далеко за полночь..

А потому зачем нам эти концерты обиженных и оскорбленных?

Те времена, что была с нами Ольга Колоколова, царствие ей небесное, когда мы были более молоды, прошли и безвозвратно, пора бы хоть как то в этом плане повзрослеть наверно..

Ладно бы тут были новички, молодые, но тут их нет.

Тут остались те, кто остались, кто был десять и более лет назад..

Все друг друга знают как облупленных и при этом играют в какие то пацанячьи войнушки, что были у нас на Узкой с алюминиевыми пульками и резинами из трусов..

Блин, жена идет, сейчас опять будет недовольна...