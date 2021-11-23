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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:36
Цитата:
Спасибо, нам таких не надо
111:
Говори с максафом
Говори с максафом
Спасибо, нам таких не надо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:41
Цитата:
Все таки как никак, он тебя в чем то же ценит..
Враг моего врага мой друг..
А таких нужно использовать, ничего личного, просто ты даешь то, что нужно людям..
maxsaf:
Спасибо, нам таких не надо
Спасибо, нам таких не надо
Все таки как никак, он тебя в чем то же ценит..
Враг моего врага мой друг..
А таких нужно использовать, ничего личного, просто ты даешь то, что нужно людям..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:42
Цитата:
Это он меня собирался игнорить, других даже подбивал, а сам удержаться не может, вопросы задает))
111:
Ты у него там жестко в игноре
Ты у него там жестко в игноре
Это он меня собирался игнорить, других даже подбивал, а сам удержаться не может, вопросы задает))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:44
Цитата:
А против кого? Абайки нету, а ты почти каждый вечер в хламидию упиваешься ))
111:
А таких нужно использовать
А таких нужно использовать
А против кого? Абайки нету, а ты почти каждый вечер в хламидию упиваешься ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:53
Цитата:
А фиг его знает, уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..
maxsaf:
против кого?
против кого?
А фиг его знает, уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:57
Цитата:
Пиво видать совсем плохое
111:
уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..
уже как то надо быстро сообразить, но наверно не получается..
Пиво видать совсем плохое
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:15
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:16
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 02:18
Цитата:
У меня всегда есть нз...
maxsaf:
Пиво видать совсем плохое
Пиво видать совсем плохое
У меня всегда есть нз...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 03:24
Ух..
А теперь после вкусного вечернего ужина, можно и готовиться ко сну..
И тем кто ложится спать, спокойного сна...
Спокойная ночь...
А теперь после вкусного вечернего ужина, можно и готовиться ко сну..
И тем кто ложится спать, спокойного сна...
Спокойная ночь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 03:42
Вот интересно, как это, на склоне лет, в такие то года, ощущать себя каким то выкинутым, никому не нужным пацаном оттуда, чему посвятил пятую часть жизни...
Может лучше будет, если у нас будут и другие, более важные приоритеты, чтобы не было таких во ощЮщений?
Неужели ради себя и собственых каких то Эго, мы готовы идти даже на форуме, на какие то подлости в личном плане?
Если это пошло, то пора бы и насторожиться..
Дело не в них, газете, модерах, Гафурове наконец, наверное дело скорее в нас самих..
Ибо мы и только мы сами прибегаем сюда чуть ни свет ни заря и уходим лишь спустя далеко за полночь..
А потому зачем нам эти концерты обиженных и оскорбленных?
Те времена, что была с нами Ольга Колоколова, царствие ей небесное, когда мы были более молоды, прошли и безвозвратно, пора бы хоть как то в этом плане повзрослеть наверно..
Ладно бы тут были новички, молодые, но тут их нет.
Тут остались те, кто остались, кто был десять и более лет назад..
Все друг друга знают как облупленных и при этом играют в какие то пацанячьи войнушки, что были у нас на Узкой с алюминиевыми пульками и резинами из трусов..
Блин, жена идет, сейчас опять будет недовольна...
Может лучше будет, если у нас будут и другие, более важные приоритеты, чтобы не было таких во ощЮщений?
Неужели ради себя и собственых каких то Эго, мы готовы идти даже на форуме, на какие то подлости в личном плане?
Если это пошло, то пора бы и насторожиться..
Дело не в них, газете, модерах, Гафурове наконец, наверное дело скорее в нас самих..
Ибо мы и только мы сами прибегаем сюда чуть ни свет ни заря и уходим лишь спустя далеко за полночь..
А потому зачем нам эти концерты обиженных и оскорбленных?
Те времена, что была с нами Ольга Колоколова, царствие ей небесное, когда мы были более молоды, прошли и безвозвратно, пора бы хоть как то в этом плане повзрослеть наверно..
Ладно бы тут были новички, молодые, но тут их нет.
Тут остались те, кто остались, кто был десять и более лет назад..
Все друг друга знают как облупленных и при этом играют в какие то пацанячьи войнушки, что были у нас на Узкой с алюминиевыми пульками и резинами из трусов..
Блин, жена идет, сейчас опять будет недовольна...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 04:03
Цитата:
Перечитал ваши комменты, пришел к выводу, что вы все отребье сплошное! Живете в разных странах, а мыслите одинаково! Центральная мысль, ненависть к Казахстану и к казахам! Ради этого готовы все перевернуть наизнанку.
maxsaf:
Перечитал ваши комменты, пришел к выводу, что вы все отребье сплошное! Живете в разных странах, а мыслите одинаково! Центральная мысль, ненависть к Казахстану и к казахам! Ради этого готовы все перевернуть наизнанку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 04:13
Спокойной ночи не желаю, терзайтесь и в своих снах, смотрите свои малые родины в Казахии. Плачьте, рыдайте, вымаливайте прощения у Бога! Вы сами обрекли себя на такое существование,и это ваш выбор! Аминь! Мир не пошатнулся после вашего отьезда.
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