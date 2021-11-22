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≡ "Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42903
"Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 22.11.21 - 18:47
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- Система поборов работала в школе № 122 с января 2019 по февраль 2020 года, - сообщил в прениях государственный обвинитель Багдат ЕСИКЕЕВ. - Используя свое служебное положение, Миколаенко присвоила 2 693 900 бюджетных тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5675
Re: "Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900...
Отправлено: 22.11.21 - 18:47
#1
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Короче подставили по полной..
Ну теперь чей то кум там будет сидеть..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
532
Re: "Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900...
Отправлено: 22.11.21 - 21:13
#2
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Цитата:
111:
Ну теперь чей то кум там будет сидеть..

Потерпевшие будут назначать директора?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23374
"Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900 тенге" - По делу директора школы прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 22.11.21 - 21:20
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Потерпевшие будут назначать директора?

Потерпевшим здесь, является госуларство... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4933
Re: "Размер корыстного ущерба Миколаенко составил 2 693 900...
Отправлено: 23.11.21 - 02:49
#4
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Что-то стало совсем страшно жить, так по оговорку можно любого упрятать за решетку. Почему то прокурор совсем относится предвзято, очень странно...
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