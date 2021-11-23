Отправлено: - 01:06

111:

Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..

111:

Ты хочешь поговорить о ее трусах?

111:

О, меня согнали со стола, значит будет катать тесто для пиццы..

Цитата:Ты чото только так фотки скидываешь, давай уже и эдак, скидывай. Или тебе есть что скрывать от фооумчан?Цитата:А чего говоритьто.Могу послушать. Если недолго.Коротенько.Цитата:Я так понял, что мне можно спать?Цирк уехал, или где?Сообщи!Жду но недолго.Уже спать хочу. А мне ещё челюсть разрабатывать.