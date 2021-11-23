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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:03
Цитата:
Не понял..
---
Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.
111:
Не понял..
---
Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:05
Цитата:
Ай шалунишка..
П.СЫ, не подлизываюсь..
Уже не ваш земляк:
про кружок члена.
про кружок члена.
Ай шалунишка..
П.СЫ, не подлизываюсь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:06
Цитата:
А ты сам то понял?
Да, Крокодил Гена сразу с паровозом качающимся в памяти..
Ну Шапокляк и чебурашка..
А ты сам что понял то?
Уже не ваш земляк:
понял.. --- Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.
понял.. --- Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.
А ты сам то понял?
Да, Крокодил Гена сразу с паровозом качающимся в памяти..
Ну Шапокляк и чебурашка..
А ты сам что понял то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:06
Цитата:
Ты чото только так фотки скидываешь, давай уже и эдак, скидывай. Или тебе есть что скрывать от фооумчан?
Цитата:
А чего говоритьто.Могу послушать. Если недолго.
Коротенько.Цитата:
Я так понял, что мне можно спать?
Цирк уехал, или где?
Сообщи!
Жду но недолго.
Уже спать хочу. А мне ещё челюсть разрабатывать.
111:
Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..
Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..
Ты чото только так фотки скидываешь, давай уже и эдак, скидывай. Или тебе есть что скрывать от фооумчан?
Цитата:
111:
Ты хочешь поговорить о ее трусах?
Ты хочешь поговорить о ее трусах?
А чего говоритьто.Могу послушать. Если недолго.
Коротенько.Цитата:
111:
О, меня согнали со стола, значит будет катать тесто для пиццы..
О, меня согнали со стола, значит будет катать тесто для пиццы..
Я так понял, что мне можно спать?
Цирк уехал, или где?
Сообщи!
Жду но недолго.
Уже спать хочу. А мне ещё челюсть разрабатывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:08
Цитата:
Кто?
111:
Не понял..
Не понял..
Кто?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:09
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:10
Цитата:
Я не понял тебя, про Крокодила Гену..
Don Julio:
Кто
Кто
Я не понял тебя, про Крокодила Гену..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:11
Цитата:
Мне то что?
Тебе полагаю до меня тоже нет дела..
Don Julio:
Жду но недолго. Уже спать хочу. А мне ещё
Жду но недолго. Уже спать хочу. А мне ещё
Мне то что?
Тебе полагаю до меня тоже нет дела..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:14
Ну наконец то..
Никого нет, можно спокойно делать дальше пиццу..
Никого нет, можно спокойно делать дальше пиццу..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:18
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:21
Цитата:
А ты сам то понял?
---
Я не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать его.Я к своему мозгу бережно отношусь - не читаю ересь животного и твой бред после 23:00. Ты сегодня что-то запоздал с бредом. Наверное, из-за чешского. Мой тебе совет - бери рудненское.На крайняк "Арасан".
111:
А ты сам то понял?
---
Я не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать его.Я к своему мозгу бережно отношусь - не читаю ересь животного и твой бред после 23:00. Ты сегодня что-то запоздал с бредом. Наверное, из-за чешского. Мой тебе совет - бери рудненское.На крайняк "Арасан".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:22
Цитата:
А это не мой бред..
Ты же привел бред дона Хулио о Гене..
Перечитай сеья внимательно..
Ну ты ему как то там поддакнул, подлизался наверно..
Уже не ваш земляк:
не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать
не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать
А это не мой бред..
Ты же привел бред дона Хулио о Гене..
Перечитай сеья внимательно..
Ну ты ему как то там поддакнул, подлизался наверно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:23
Цитата:
О, мясцо свининка подарилась уже..Объедение просто..Но пока мне не до него..
---
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.
111:
О, мясцо свининка подарилась уже..Объедение просто..Но пока мне не до него..
---
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:24
Ну вот и результат, через полчаса примерно, немного позже закинув сыр, получим отличную домашнюю пиццу...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:27
Цитата:
Я это ни от кого то либо не скрываю..
Даже от самых ярых фанатов Ислама..
Потому что меня знают, и я знаю про них и смогу ответить за себя всегда..
Ну так как фанатов Ислама у нас тут нет, то и спорить не с кем..
Уже не ваш земляк:
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.
Я это ни от кого то либо не скрываю..
Даже от самых ярых фанатов Ислама..
Потому что меня знают, и я знаю про них и смогу ответить за себя всегда..
Ну так как фанатов Ислама у нас тут нет, то и спорить не с кем..
-
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