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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:03
#2221
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Цитата:
111:

Не понял..
---
Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:05
#2222
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
про кружок члена.

Ай шалунишка..
П.СЫ, не подлизываюсь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:06
#2223
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
понял.. --- Ну так трезвым надо быть, когда пишешь тут чушь по вечерам.

А ты сам то понял?
Да, Крокодил Гена сразу с паровозом качающимся в памяти..
Ну Шапокляк и чебурашка..
А ты сам что понял то?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:06
#2224
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Цитата:
111:
Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..

Ты чото только так фотки скидываешь, давай уже и эдак, скидывай. Или тебе есть что скрывать от фооумчан?
Цитата:
111:
Ты хочешь поговорить о ее трусах?

А чего говоритьто.Могу послушать. Если недолго.
Коротенько.Цитата:
111:
О, меня согнали со стола, значит будет катать тесто для пиццы..

Я так понял, что мне можно спать?
Цирк уехал, или где?
Сообщи!
Жду но недолго.
Уже спать хочу. А мне ещё челюсть разрабатывать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:08
#2225
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Цитата:
111:
Не понял..

Кто?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:09
#2226
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О, мясцо свининка подарилась уже..
Объедение просто..
Но пока мне не до него..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:10
#2227
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Цитата:
Don Julio:
Кто

Я не понял тебя, про Крокодила Гену..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:11
#2228
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Цитата:
Don Julio:
Жду но недолго. Уже спать хочу. А мне ещё

Мне то что?
Тебе полагаю до меня тоже нет дела..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:14
#2229
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Ну наконец то..
Никого нет, можно спокойно делать дальше пиццу..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:18
#2230
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Смотрю дело то идет..

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:21
#2231
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Цитата:
111:

А ты сам то понял?
---
Я не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать его.Я к своему мозгу бережно отношусь - не читаю ересь животного и твой бред после 23:00. Ты сегодня что-то запоздал с бредом. Наверное, из-за чешского. Мой тебе совет - бери рудненское.На крайняк "Арасан".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:22
#2232
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
не собираюсь расшифровывать твой бред. Тем более понимать

А это не мой бред..
Ты же привел бред дона Хулио о Гене..
Перечитай сеья внимательно..
Ну ты ему как то там поддакнул, подлизался наверно..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:23
#2233
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Цитата:
111:

О, мясцо свининка подарилась уже..Объедение просто..Но пока мне не до него..
---
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:24
#2234
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Ну вот и результат, через полчаса примерно, немного позже закинув сыр, получим отличную домашнюю пиццу...

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:27
#2235
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Смотри, прибежит Доктор ШИЗО с Кораном наперевес, и будет проклинать тебя за свинину.

Я это ни от кого то либо не скрываю..
Даже от самых ярых фанатов Ислама..
Потому что меня знают, и я знаю про них и смогу ответить за себя всегда..
Ну так как фанатов Ислама у нас тут нет, то и спорить не с кем..
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