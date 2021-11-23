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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 148 из 149«1...146147148149»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:41
#2206
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Цитата:
Don Julio:
Кто красиво? Город?

Разумеется..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
756
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:41
#2207
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Цитата:
111:

чем он притягивает тут старичков вокруг себя..
---
Члены его кружка?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:43
#2208
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Цитата:
111:
Кстати, а где абайка..

Его доктор ШИЗШ заколдовал.
А ещё он мне лично обещал у 1,5 млрд китайцев собрать подписи что они любят уйгурскую кухню. Наверное бегает подписи собирает.
А что?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:43
#2209
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Члены

Вот это метко сказано..
Сразу вокруг него как мухи скапливаются, а он то уже с хлопушкой...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:45
#2210
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Цитата:
Don Julio:
А что?

Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..
Какое то ВД-40 или 140 унего там есть..
Не знаю почему, но это у него хорошо получается..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
756
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:46
#2211
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Цитата:
111:

Вот это метко сказано..
---
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:51
#2212
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Цитата:
111:
Разумеется..

А трусы -нет!?
Некрасиво?
Цитата:
111:
Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..

Ну видимо дораскачивался. Не знаю. Не имею сведений. Это же твой друк. Тебе лучше знать, как он и что он.
Может чечевицу нерегулярно мыл.
Заболел, сталбыть.
Так у тебя вопросы закончились?
Когда про Гену начнешь лекцию?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:51
#2213
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.

Я говорю про слова, не про тебя лично.
У вас с максафом такая плохая черта, травить пытаться и отгораживаться..
Например представь что я допустим плАчу как ты и говорю тебе что максаф тебе сказал то то и то то и прошу оторвать ему что то..
Вы ей Богу, как пацаны на узкоколейке в возрасте двух лет..
То же самое и он, бегает, просит против абайки, и тех с кем я не спорю, ругаться и опускаться как вы..
Зачем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:54
#2214
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Хочешь отгородиться, игнорируй меня, о чем я тебя прошу уже лет пять..
Не обращайся, не говори со мной..
Говори с максафом, ведь ты к нему в друзья до сих пор набиваешься и еще висишь там просив подружиться..
А то реально, может не понимаешь, чего хочешь то тут?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:56
#2215
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Ты у него там жестко в игноре, в прошении и?
Все равно как ты сказал, подлизываешься..
Вот это и называется, Подлизывание..
Я я смотрю по комментам и ничего личного..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
179
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:57
#2216
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Ау!
Марик!
Ты здесь!?
Или уже вошёл в летаргический транс после пива?
Лекция про Гену сегодня будет? Или можно идти спать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:58
#2217
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Цитата:
Don Julio:
трусы -нет!?

Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..
Ты хочешь поговорить о ее трусах?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:01
#2218
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О, меня согнали со стола, значит будет катать тесто для пиццы..

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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
756
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:01
#2219
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Цитата:
111:

Я говорю про слова, не про тебя лично.
---
Анекдот такой есть, про членов кружка.И про кружок члена.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.11.2021 - 00:02]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:02
#2220
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Цитата:
Don Julio:
Лекция про Гену сегодня будет

Не понял..
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