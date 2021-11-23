Отправлено: - 00:51

Уже не ваш земляк:

Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.

Цитата:Я говорю про слова, не про тебя лично.У вас с максафом такая плохая черта, травить пытаться и отгораживаться..Например представь что я допустим плАчу как ты и говорю тебе что максаф тебе сказал то то и то то и прошу оторвать ему что то..Вы ей Богу, как пацаны на узкоколейке в возрасте двух лет..То же самое и он, бегает, просит против абайки, и тех с кем я не спорю, ругаться и опускаться как вы..Зачем?