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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:41
Цитата:
Разумеется..
Don Julio:
Кто красиво? Город?
Кто красиво? Город?
Разумеется..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:41
Цитата:
чем он притягивает тут старичков вокруг себя..
---
Члены его кружка?
111:
чем он притягивает тут старичков вокруг себя..
---
Члены его кружка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:43
Цитата:
Его доктор ШИЗШ заколдовал.
А ещё он мне лично обещал у 1,5 млрд китайцев собрать подписи что они любят уйгурскую кухню. Наверное бегает подписи собирает.
А что?
111:
Кстати, а где абайка..
Кстати, а где абайка..
Его доктор ШИЗШ заколдовал.
А ещё он мне лично обещал у 1,5 млрд китайцев собрать подписи что они любят уйгурскую кухню. Наверное бегает подписи собирает.
А что?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:43
Цитата:
Вот это метко сказано..
Сразу вокруг него как мухи скапливаются, а он то уже с хлопушкой...
Уже не ваш земляк:
Члены
Члены
Вот это метко сказано..
Сразу вокруг него как мухи скапливаются, а он то уже с хлопушкой...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:45
Цитата:
Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..
Какое то ВД-40 или 140 унего там есть..
Не знаю почему, но это у него хорошо получается..
Don Julio:
А что?
А что?
Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..
Какое то ВД-40 или 140 унего там есть..
Не знаю почему, но это у него хорошо получается..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:46
Цитата:
Вот это метко сказано..
---
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.
111:
Вот это метко сказано..
---
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:51
Цитата:
А трусы -нет!?
Некрасиво?
Цитата:
Ну видимо дораскачивался. Не знаю. Не имею сведений. Это же твой друк. Тебе лучше знать, как он и что он.
Может чечевицу нерегулярно мыл.
Заболел, сталбыть.
Так у тебя вопросы закончились?
Когда про Гену начнешь лекцию?
111:
Разумеется..
Разумеется..
А трусы -нет!?
Некрасиво?
Цитата:
111:
Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..
Просто он моментально раскачивает то, что уже казалось бы ржавеет и скрипит..
Ну видимо дораскачивался. Не знаю. Не имею сведений. Это же твой друк. Тебе лучше знать, как он и что он.
Может чечевицу нерегулярно мыл.
Заболел, сталбыть.
Так у тебя вопросы закончились?
Когда про Гену начнешь лекцию?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:51
Цитата:
Я говорю про слова, не про тебя лично.
У вас с максафом такая плохая черта, травить пытаться и отгораживаться..
Например представь что я допустим плАчу как ты и говорю тебе что максаф тебе сказал то то и то то и прошу оторвать ему что то..
Вы ей Богу, как пацаны на узкоколейке в возрасте двух лет..
То же самое и он, бегает, просит против абайки, и тех с кем я не спорю, ругаться и опускаться как вы..
Зачем?
Уже не ваш земляк:
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.
Не подлизывайся! Я тебе не редакция! Мне твои услуги не нужны.
Я говорю про слова, не про тебя лично.
У вас с максафом такая плохая черта, травить пытаться и отгораживаться..
Например представь что я допустим плАчу как ты и говорю тебе что максаф тебе сказал то то и то то и прошу оторвать ему что то..
Вы ей Богу, как пацаны на узкоколейке в возрасте двух лет..
То же самое и он, бегает, просит против абайки, и тех с кем я не спорю, ругаться и опускаться как вы..
Зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:54
Хочешь отгородиться, игнорируй меня, о чем я тебя прошу уже лет пять..
Не обращайся, не говори со мной..
Говори с максафом, ведь ты к нему в друзья до сих пор набиваешься и еще висишь там просив подружиться..
А то реально, может не понимаешь, чего хочешь то тут?
Не обращайся, не говори со мной..
Говори с максафом, ведь ты к нему в друзья до сих пор набиваешься и еще висишь там просив подружиться..
А то реально, может не понимаешь, чего хочешь то тут?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:56
Ты у него там жестко в игноре, в прошении и?
Все равно как ты сказал, подлизываешься..
Вот это и называется, Подлизывание..
Я я смотрю по комментам и ничего личного..
Все равно как ты сказал, подлизываешься..
Вот это и называется, Подлизывание..
Я я смотрю по комментам и ничего личного..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:57
Ау!
Марик!
Ты здесь!?
Или уже вошёл в летаргический транс после пива?
Лекция про Гену сегодня будет? Или можно идти спать?
Марик!
Ты здесь!?
Или уже вошёл в летаргический транс после пива?
Лекция про Гену сегодня будет? Или можно идти спать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 00:58
Цитата:
Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..
Ты хочешь поговорить о ее трусах?
Don Julio:
трусы -нет!?
трусы -нет!?
Почему, я ее и так и эдак фотаю, правда скрытно..
Ты хочешь поговорить о ее трусах?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:01
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:01
Цитата:
Я говорю про слова, не про тебя лично.
---
Анекдот такой есть, про членов кружка.И про кружок члена.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.11.2021 - 00:02]
111:
Я говорю про слова, не про тебя лично.
---
Анекдот такой есть, про членов кружка.И про кружок члена.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 23.11.2021 - 00:02]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.11.21 - 01:02
Цитата:
Не понял..
Don Julio:
Лекция про Гену сегодня будет
Лекция про Гену сегодня будет
Не понял..
-
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