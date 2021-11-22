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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:52
#2161
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А какой оборот с Казахстаном? :-x
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
#2162
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Цитата:
maxsaf:

Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!! Изаа своих меркантильных интересов! Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
#2163
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
В Джетыгоре и твоей деревне были разные правила заполнения анкет?

А для кого, в Джетыгаре, заполняли анкеты,
на немецком языке? Кто их читал?... :lol: :-P :oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
#2164
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Смысл какой? В Омерике знать русский язык? Купить колбасы и булку хлеба

Почти как казахский в Казахстане.
Или я неправ?
:oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:02
#2165
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!!

Дети до сих пор благодарны мне за это :lol:

Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!

Ой, как жаль, что не манкуртят :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:03
#2166
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!

Сказал дедушка. Внуков-арабов... :lol: :-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:05
#2167
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день

Макс!
Верни быстро!
И больше не лишай, понял?
И не гоношись, тебе Док сказал!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Изаа своих меркантильных интересов

Ух, а я и не знал!
Кошмар, Макс, ты чего, из этих?
Меркантильных?
Док а этого чего такое? Он это ногти грызет? Или чего?
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!

А вот тут я тебе, док, прямо скажу, ты не прав. Научными учёными неопровержимо доказано, что африканцы (этот их научное название) -тоже люди.
Это доказано Наукой!
:-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:06
#2168
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Цитата:
Don Julio:
Почти как казахский в Казахстане. Или я неправ?

Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:18
#2169
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Макс лишил своих детей Родины

А вы своих. Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей? :-x
Уехать из чудесной страны в другую, более чудесную :lol:

[Исправлено: elektron, 22.11.2021 - 18:21]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:20
#2170
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Цитата:
Don Julio:
Научными учёными неопровержимо доказано

А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить 8-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:20
#2171
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Цитата:
maxsaf:
Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно

Считаете что зная казахский, нельзя купить хлеб?
Я могу.
НАН акша бар вифель костет?
Во могу!
8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:21
#2172
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Цитата:
elektron:
Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей?

Не факт )
Меркантильный интерес скорее всего ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:22
#2173
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Цитата:
Don Julio:
НАН акша бар вифель костет? Во могу!

Все нормально с челюстью :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:23
#2174
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Цитата:
maxsaf:
А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить

Где-то Марик за пивом пошёл и пропал. Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.
Не знаю ждать уже сегодня или нет?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:26
#2175
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Цитата:
Don Julio:
Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.

Во, и его родословную копнем, до митохондриальной Евы ))
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