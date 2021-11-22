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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:52
А какой оборот с Казахстаном?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 495
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
Цитата:
Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!! Изаа своих меркантильных интересов! Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
maxsaf:
Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!! Изаа своих меркантильных интересов! Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
Цитата:
А для кого, в Джетыгаре, заполняли анкеты,
на немецком языке? Кто их читал?...
Доктор СИЗШ:
В Джетыгоре и твоей деревне были разные правила заполнения анкет?
В Джетыгоре и твоей деревне были разные правила заполнения анкет?
А для кого, в Джетыгаре, заполняли анкеты,
на немецком языке? Кто их читал?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 22:57
Цитата:
Почти как казахский в Казахстане.
Или я неправ?
Доктор СИЗШ:
Смысл какой? В Омерике знать русский язык? Купить колбасы и булку хлеба
Смысл какой? В Омерике знать русский язык? Купить колбасы и булку хлеба
Почти как казахский в Казахстане.
Или я неправ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:02
Цитата:
Дети до сих пор благодарны мне за это
Цитата:
Ой, как жаль, что не манкуртят
Доктор СИЗШ:
лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!!
лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день!!!
Дети до сих пор благодарны мне за это
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Ой, как жаль, что не манкуртят
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:03
Цитата:
Сказал дедушка. Внуков-арабов...
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Сказал дедушка. Внуков-арабов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:05
Цитата:
Макс!
Верни быстро!
И больше не лишай, понял?
И не гоношись, тебе Док сказал!
Цитата:
Ух, а я и не знал!
Кошмар, Макс, ты чего, из этих?
Меркантильных?
Док а этого чего такое? Он это ногти грызет? Или чего?
Цитата:
А вот тут я тебе, док, прямо скажу, ты не прав. Научными учёными неопровержимо доказано, что африканцы (этот их научное название) -тоже люди.
Это доказано Наукой!
Доктор СИЗШ:
Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день
Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день
Макс!
Верни быстро!
И больше не лишай, понял?
И не гоношись, тебе Док сказал!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Изаа своих меркантильных интересов
Изаа своих меркантильных интересов
Ух, а я и не знал!
Кошмар, Макс, ты чего, из этих?
Меркантильных?
Док а этого чего такое? Он это ногти грызет? Или чего?
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!
А вот тут я тебе, док, прямо скажу, ты не прав. Научными учёными неопровержимо доказано, что африканцы (этот их научное название) -тоже люди.
Это доказано Наукой!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:06
Цитата:
Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно
Don Julio:
Почти как казахский в Казахстане. Или я неправ?
Почти как казахский в Казахстане. Или я неправ?
Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:18
Цитата:
А вы своих. Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей?
Уехать из чудесной страны в другую, более чудесную
[Исправлено: elektron, 22.11.2021 - 18:21]
Доктор СИЗШ:
Макс лишил своих детей Родины
Макс лишил своих детей Родины
А вы своих. Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей?
Уехать из чудесной страны в другую, более чудесную
[Исправлено: elektron, 22.11.2021 - 18:21]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:20
Цитата:
А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить
Don Julio:
Научными учёными неопровержимо доказано
Научными учёными неопровержимо доказано
А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:20
Цитата:
Считаете что зная казахский, нельзя купить хлеб?
Я могу.
НАН акша бар вифель костет?
Во могу!
maxsaf:
Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно
Не правы. Чтобы купить хлеб в Казахстане - казахский знать не обязательно
Считаете что зная казахский, нельзя купить хлеб?
Я могу.
НАН акша бар вифель костет?
Во могу!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:21
Цитата:
Не факт )
Меркантильный интерес скорее всего ))
elektron:
Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей?
Надеюсь это был свободный выбор, ваших дочерей?
Не факт )
Меркантильный интерес скорее всего ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:22
Цитата:
Все нормально с челюстью
Don Julio:
НАН акша бар вифель костет? Во могу!
НАН акша бар вифель костет? Во могу!
Все нормально с челюстью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:23
Цитата:
Где-то Марик за пивом пошёл и пропал. Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.
Не знаю ждать уже сегодня или нет?
maxsaf:
А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить
А так же доказано, что у дока и обезьян был общий предок. С ДНК тестом трудно спорить
Где-то Марик за пивом пошёл и пропал. Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.
Не знаю ждать уже сегодня или нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 23:26
Цитата:
Во, и его родословную копнем, до митохондриальной Евы ))
Don Julio:
Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.
Обещал меня насчет генетики и родительских генов осветить.
Во, и его родословную копнем, до митохондриальной Евы ))
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