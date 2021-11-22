Отправлено: - 23:05

Доктор СИЗШ:

Макс лишил своих детей Родины и гоношится этим каждый день

Доктор СИЗШ:

Изаа своих меркантильных интересов

Доктор СИЗШ:

Ну желаю заполучить тебе зятья негра! И внуков негритят!

Цитата:Макс!Верни быстро!И больше не лишай, понял?И не гоношись, тебе Док сказал!Цитата:Ух, а я и не знал!Кошмар, Макс, ты чего, из этих?Меркантильных?Док а этого чего такое? Он это ногти грызет? Или чего?Цитата:А вот тут я тебе, док, прямо скажу, ты не прав. Научными учёными неопровержимо доказано, что африканцы (этот их научное название) -тоже люди.Это доказано Наукой!