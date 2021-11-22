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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:16
#2101
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Цитата:
Гога:

Закрывание сельских казахских школ в 60 годы. Детей переводили в русские школы. Это сразу отразилось на уровне образования детей. Многие пополнили городские школы интернаты. Об этом не писали газеты, замалчивают до сих пор люди. Все было шито крыто.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:21
#2102
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Цитата:
serg kost:

Спроси то и то! Кайрат Бегун скажет сам, об этом на форуме.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:21
#2103
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.

Как только в таких условиях, я бы подчеркнул - невыносимых, до полковника дослужиться удалось. Просто повезло наверное. И партбилет же изверги насильно вручили? Не дохтер?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:26
#2104
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Нет, их надо кастрировать дачным секатором, яйца коз хороший диетический продукт. Они смогут развлекаться с козами, но потомства не будет! Не кому будет лазить по чужим дачам!

Дохтер, вы где на дачах козлов видели? Может с зайцем перепутали, или для вас и зайцы козлы? :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:27
#2105
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

И запрещали на родном казахском разговаривать??
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:29
#2106
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Цитата:
elektron:

Отвечу электрону. Каждый генсек правил по своему. И создавал свою эпоху. Мне угораздило учиться во времена хрущева. Обнаружились его подлинные документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован в 1934 году абвером. Ихний штирлиц.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:31
#2107
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Цитата:
elektron:

Фермер живет на наших дачах, держит бесхозных коз. Продолжать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14139
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:32
#2108
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я учился в 60 годы. Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.Казахскую школу просто прикончили.

Будете теперь тут за это мстить?)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:32
#2109
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован

&-- М Ленин - немецкий шпиион:oops: :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:35
#2110
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
держит бесхозных коз.
---Просто --- как можно держать бесхозных??Если держит , то , Наверное , его.
:-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:36
#2111
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Не знает бедолага, что 70 процентов россиян проголосуют за добровольное вхождение России в состав Казахстана.Бывал в командировках, хвалили они Елбасы, своего ставили всегда ниже плинтуса за сумасбродство.

Ну так какой рядовой полковнику перечить будет? Хотя плохо работали с персоналом, должен отметить. Должнл было как минимум 96% быть. :lol:
анекдот:
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Ты что дурак, конечно нет.
- А товарищ генерал сказал, что летают.
- Ну летают, только низенько низенько... :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:38
#2112
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мне угораздило учиться во времена хрущева

---- Ну заканчивали явно при Брежневе? На него какой компромат есть а вас?? :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:40
#2113
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Цитата:
Гога:

Отдал молча фермер 2 коз своих бесхозных за мою новую яблоню. Коктейль Молотова никто не отменял!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:40
#2114
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мне угораздило учиться во времена хрущева.

Мне - тоже, но всего 3 класса.
Я ничего не помню... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:42
#2115
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Спрошу при оказии.
А пока получается, что в посёлке Суворова (Сатай) была казахская? школа? И стала потом она русской?
Или было 2 школы в маленьком посёлке?
Интернатов было всегда полно в сельской местности.
Моя жена училась в интернате с 4 по 10 классы.
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