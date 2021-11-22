Отправлено: - 21:26

Доктор СИЗШ: Нет, их надо кастрировать дачным секатором, яйца коз хороший диетический продукт. Они смогут развлекаться с козами, но потомства не будет! Не кому будет лазить по чужим дачам!

Цитата:Дохтер, вы где на дачах козлов видели? Может с зайцем перепутали, или для вас и зайцы козлы?