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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:16
Цитата:
Закрывание сельских казахских школ в 60 годы. Детей переводили в русские школы. Это сразу отразилось на уровне образования детей. Многие пополнили городские школы интернаты. Об этом не писали газеты, замалчивают до сих пор люди. Все было шито крыто.
Гога:
Закрывание сельских казахских школ в 60 годы. Детей переводили в русские школы. Это сразу отразилось на уровне образования детей. Многие пополнили городские школы интернаты. Об этом не писали газеты, замалчивают до сих пор люди. Все было шито крыто.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:21
Цитата:
Спроси то и то! Кайрат Бегун скажет сам, об этом на форуме.
serg kost:
Спроси то и то! Кайрат Бегун скажет сам, об этом на форуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:21
Цитата:
Как только в таких условиях, я бы подчеркнул - невыносимых, до полковника дослужиться удалось. Просто повезло наверное. И партбилет же изверги насильно вручили? Не дохтер?
Доктор СИЗШ:
Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.
Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.
Как только в таких условиях, я бы подчеркнул - невыносимых, до полковника дослужиться удалось. Просто повезло наверное. И партбилет же изверги насильно вручили? Не дохтер?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:26
Цитата:
Дохтер, вы где на дачах козлов видели? Может с зайцем перепутали, или для вас и зайцы козлы?
Доктор СИЗШ: Нет, их надо кастрировать дачным секатором, яйца коз хороший диетический продукт. Они смогут развлекаться с козами, но потомства не будет! Не кому будет лазить по чужим дачам!
Дохтер, вы где на дачах козлов видели? Может с зайцем перепутали, или для вас и зайцы козлы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:27
Цитата:
И запрещали на родном казахском разговаривать??
Доктор СИЗШ:
И запрещали на родном казахском разговаривать??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:29
Цитата:
Отвечу электрону. Каждый генсек правил по своему. И создавал свою эпоху. Мне угораздило учиться во времена хрущева. Обнаружились его подлинные документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован в 1934 году абвером. Ихний штирлиц.
elektron:
Отвечу электрону. Каждый генсек правил по своему. И создавал свою эпоху. Мне угораздило учиться во времена хрущева. Обнаружились его подлинные документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован в 1934 году абвером. Ихний штирлиц.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:31
Цитата:
Фермер живет на наших дачах, держит бесхозных коз. Продолжать?
elektron:
Фермер живет на наших дачах, держит бесхозных коз. Продолжать?
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 14139
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:32
Цитата:
Будете теперь тут за это мстить?)
Доктор СИЗШ:
Я учился в 60 годы. Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.Казахскую школу просто прикончили.
Я учился в 60 годы. Фронтовики кругом были с националистическим душком. Сталинисты и прочая дрянь.Казахскую школу просто прикончили.
Будете теперь тут за это мстить?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:32
Цитата:
&-- М Ленин - немецкий шпиион
Доктор СИЗШ:
документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован
документы.Поляк с троцкисским прошлым. Был завербован
&-- М Ленин - немецкий шпиион
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:35
Цитата:
Доктор СИЗШ:---Просто --- как можно держать бесхозных??Если держит , то , Наверное , его.
держит бесхозных коз.
держит бесхозных коз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:36
Цитата:
Ну так какой рядовой полковнику перечить будет? Хотя плохо работали с персоналом, должен отметить. Должнл было как минимум 96% быть.
анекдот:
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Ты что дурак, конечно нет.
- А товарищ генерал сказал, что летают.
- Ну летают, только низенько низенько...
Доктор СИЗШ: Не знает бедолага, что 70 процентов россиян проголосуют за добровольное вхождение России в состав Казахстана.Бывал в командировках, хвалили они Елбасы, своего ставили всегда ниже плинтуса за сумасбродство.
Ну так какой рядовой полковнику перечить будет? Хотя плохо работали с персоналом, должен отметить. Должнл было как минимум 96% быть.
анекдот:
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Ты что дурак, конечно нет.
- А товарищ генерал сказал, что летают.
- Ну летают, только низенько низенько...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:38
Цитата:
---- Ну заканчивали явно при Брежневе? На него какой компромат есть а вас??
Доктор СИЗШ:
Мне угораздило учиться во времена хрущева
Мне угораздило учиться во времена хрущева
---- Ну заканчивали явно при Брежневе? На него какой компромат есть а вас??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:40
Цитата:
Отдал молча фермер 2 коз своих бесхозных за мою новую яблоню. Коктейль Молотова никто не отменял!
Гога:
Отдал молча фермер 2 коз своих бесхозных за мою новую яблоню. Коктейль Молотова никто не отменял!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:40
Цитата:
Мне - тоже, но всего 3 класса.
Я ничего не помню...
Доктор СИЗШ:
Мне угораздило учиться во времена хрущева.
Мне угораздило учиться во времена хрущева.
Мне - тоже, но всего 3 класса.
Я ничего не помню...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 21:42
Цитата:
Спрошу при оказии.
А пока получается, что в посёлке Суворова (Сатай) была казахская? школа? И стала потом она русской?
Или было 2 школы в маленьком посёлке?
Интернатов было всегда полно в сельской местности.
Моя жена училась в интернате с 4 по 10 классы.
Доктор СИЗШ:
Спрошу при оказии.
А пока получается, что в посёлке Суворова (Сатай) была казахская? школа? И стала потом она русской?
Или было 2 школы в маленьком посёлке?
Интернатов было всегда полно в сельской местности.
Моя жена училась в интернате с 4 по 10 классы.
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