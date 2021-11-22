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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:01
#2056
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Доктор бредит! Здесь есть нормальный врач, а не СИЗО?! Галаперидолу ему пропишите!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:03
#2057
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Про то, что кто может и куда отправить. Ты сам-то не боишься отправиться куда подальше?! Например, на Украину. За разжигание.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:05
#2058
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Только учти, он казахский учить не собирается. А ведь ещё недавно ты его упрекал во всех смертных грехах, особенно

Ну..
Начинаются..
Старые песни о больном..
Какая разница кто с кем говорит и велет дискуссии?
Хочешь, присоединяйся, кто то против?
Но только без жалоб и обид..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:05
#2059
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты сам-то не боишься отправиться куда подальше?! Например, на Украину.

На Украине сейчас весело:
Цитата:
"Казахи уже боятся отправлять в Украину или транзитом через нее свои грузы. Воруют всё: от комплектующих вагонов до самих грузов. Крадут все, что можно открутить. Вагоны уходят без рукояток, без тормозов, без болтов. Как будто они обглоданы какими-то монстрами. Некоторые казахские грузоотправители жалуются в украинскую полицию, но воров никогда не находят", - добавил таможенник. Сама "Укрзализныця" признает, что ежегодно украинские воры крадут деталей и узлов из грузовых вагонов на миллионы гривен. Чаще всего воруют детали тормозного оборудования, авторежимы, авторегуляторы и затяжки горизонтальных рычагов. При этом железнодорожники отмечают, что больше всего обворовывают в Украине вагоны из других стран.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:09
#2060
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Цитата:
serg kost:
цию, но воров никогда не находят",

Наверно потому что там все, настоящие украинцы, 30 миллионов..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:14
#2061
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Страшно стало не нашему земляку! Начал разбрасывать овечий помет! Я что? Я ни что! Просто подметил особенности его характера! Вместе же флудили с алексом! Значит надо вместе и отвечать за свои ошметки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:14
#2062
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С газом они тоже так же..
Даже Путин воров не нашел..
Просто снесли правительство и президента..

[Исправлено: 111, 22.11.2021 - 19:15]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:16
#2063
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Редакция ау! Так смешно! Насмешил ///!

[Исправлено: Iney, 22.11.2021 - 20:00]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:20
#2064
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я был отличником, но меня сделали троечником в нашей школе. Не вписывался в ихние представления кто есть кто. Меня бесило например, что наша классная отдыхала от нас летом в затобольской дурашке)))) Как мог психбольной допускаться к детям?

О мой, бог!
Если Дохтур был лучший вклассе, представляю, кто были остальные. Бедная классная, которая от них (!) отдыхала в дурке! Да ей памятник нужно поставить, и улицу, в её честь назвать!
Каково это выучить целый класс подобных учеников, дать им знания. Хотя, надо признать, как она не старалась, видимо природа, а именно ветер, взяли вверх.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
он ответил, казахи переводят немецские слова сначала на русский, а потом на казахский))))

А он точно немецский преподавал?
Вы не путаете?
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не знает бедолага, что 70 процентов россиян проголосуют за добровольное вхождение России в состав Казахстана.Бывал в командировках, хвалили они Елбасы, своего ставили всегда ниже плинтуса за сумасбродство.

Опять без очков все перепутал.)))
Не 70, а 0,7. И не россиян, а пакистанцев.
Возраст видимо сказывается. Ничего не по делаешь...
;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:24
#2065
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Так смешно!

Пора уже наверное попросить Дока переходить к байкам.
Не хотите поделиться воспоминаниями?
Например, кто и за что, подбросил к вашим дверям табличку из редкого металла с надписью, доктор СИЗО?
И за что за меткотокрестили вас доктор СИЗО. В чем была их меткость?

[Исправлено: Don Julio, 22.11.2021 - 19:27]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:26
#2066
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Алекс ты что опять? :lol:
Чё то мне его даже жаль немного,ведь кидаться здесь фекалиями-это смысл его существования.
Кстати мне кажется из этого всего можно сделать неплохую рекламму .
Помните в 90 появлялся чувак на экране и молчал ,а внизу была такая фраза"«Настанет день, и я скажу все, что я думаю по этому поводу»
Можно также ежедневно выставлять аватарку Алекса в режиме чтения и с такой же надписью,а в один прекрасный день разрешить ему писать и вот тогда он скажет нам всем ,что он о нас думает.
Ещё как вариант,можно немного монетезировать форум,специально для пользователей со статусом"Только чтение" сделать платный доступ,допустим 1000 один коммент,бог с ними пусть ругаются на платной основе,если деньги переводить в проект "нужные деньги" то можно и не обращать внимания.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:28
#2067
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Цитата:
Добринцофф:

Хм..
Рекодсмен по сообщениям?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:30
#2068
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Цитата:
Don Julio:

Рахмет жаным, ты мне сделал вечер! Хотел тебя как алекса отправить в чтение! Но теперь работай малшык!!!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:35
#2069
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Цитата:
Добринцофф:
Ещё как вариант,можно немного монетезировать форум,специально для пользователей со статусом"Только чтение" сделать платный доступ,допустим 1000 один коммент,бог с ними пусть ругаются на платной основе,если деньги переводить в проект "нужные деньги" то можно и не обращать внимания.

Сразу видно предпринимателя. Снег эскимосу продаст.
Тогда уж, может, одно запрещённое слово, 1000. Отдал 1000 и обругал матом кого хочешь. А редакцию, предположим, в 10 раз дороже.
Хочешь ПП на день, 1000. На месяц в 10 раз дороже.
Вот все таки есть таланты на земле р...
Всмысле на форуме.
Я не предлагаю, просто развиваю тему.
Марку на ночь, можно скидку дать. Предположим, 500 за ночь. Дать так сказать трибуну в период наименьшей загрузки.
Тема-огонь, я б до этого точно не додумался!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 19:35
#2070
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Цитата:
Don Julio:

Спасибо, спасибо, только не зализывай мне дырку.
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