Отправлено: - 19:20

Доктор СИЗШ:

Я был отличником, но меня сделали троечником в нашей школе. Не вписывался в ихние представления кто есть кто. Меня бесило например, что наша классная отдыхала от нас летом в затобольской дурашке)))) Как мог психбольной допускаться к детям?

Доктор СИЗШ:

он ответил, казахи переводят немецские слова сначала на русский, а потом на казахский))))

Доктор СИЗШ:

Не знает бедолага, что 70 процентов россиян проголосуют за добровольное вхождение России в состав Казахстана.Бывал в командировках, хвалили они Елбасы, своего ставили всегда ниже плинтуса за сумасбродство.

Цитата:О мой, бог!Если Дохтур был лучший вклассе, представляю, кто были остальные. Бедная классная, которая от них (!) отдыхала в дурке! Да ей памятник нужно поставить, и улицу, в её честь назвать!Каково это выучить целый класс подобных учеников, дать им знания. Хотя, надо признать, как она не старалась, видимо природа, а именно ветер, взяли вверх.Цитата:А он точно немецский преподавал?Вы не путаете?Цитата:Опять без очков все перепутал.)))Не 70, а 0,7. И не россиян, а пакистанцев.Возраст видимо сказывается. Ничего не по делаешь...