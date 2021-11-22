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≡ Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42901
Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в Костанайской области
Отправлено: 22.11.21 - 15:51
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Пропавших сельчан нашли спасатели, но коз к тому моменту они так и не обнаружили. Подробности происшествия рассказали в ДЧС Костанайской области. Случай произошел 19 ноября в районе Б. Майлина, в Павловском сельском округе.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23365
Re: Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в...
Отправлено: 22.11.21 - 15:51
#1
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Правильно. Надо снижать - поголовье
скота. Две козы бы, они не пошли -
искать... :lol: ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
177
Re: Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в...
Отправлено: 22.11.21 - 16:06
#2
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крестьянский труд очень тяжел. И длится он без перерыва круглый год, нет также и выходных и праздников.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
467
Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в Костанайской области
Отправлено: 22.11.21 - 16:25
#3
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Не было при козах пастуха. Ходят сами по себе, все обгладывают! Обглодали мою молодую яблоньку и дальше пошли! Пусть они все сдохнут и волки их сожрут!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
467
Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в Костанайской области
Отправлено: 22.11.21 - 16:42
#4
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Приведу пример Дракоша. Как известно в Беловежской пуще разводят зубров. Защитники природы подняли вой в защиту уникальных животных. Поголовье зубров начало увеличиваться, а потом начало резко уменьшаться. Зоологи искали причину и нашли. Зубрам не стало хватать еды в заповеднике, они начали болеть, и стали легкой добычей волков. Пришлось срочно организовать плановый отстрел излишка зубров, и все встало в норму.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23365
Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в Костанайской области
Отправлено: 22.11.21 - 16:45
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Пришлось срочно организовать плановый отстрел излишка зубров, и все встало в норму.

Что, теперь, Доктор? Будете козлов - отстреливать?... :-o
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
467
Re: Двое мужчин пошли искать пропавших коз и сами потерялись в...
Отправлено: 22.11.21 - 17:35
#6
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Цитата:
drakon:

Нет, их надо кастрировать дачным секатором, яйца коз хороший диетический продукт. Они смогут развлекаться с козами, но потомства не будет! Не кому будет лазить по чужим дачам!
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