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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 429 из 429«1...427428429
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 16:54
#6421
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Цитата:
drakon:
, фрукты, в магазине

-- Сколько стоит у вас?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:03
#6422
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Цитата:
Гога:
так это ху,ма , то есть хурма !!

А в Израиле - kaki... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:05
#6423
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Цитата:
drakon:
- Сколько стоит у вас?

От 33 до 59 центовю
В зависимости от величины... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:12
#6424
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Цитата:
drakon:
От 33 до 59 центовю

Киллиграм,или вот такая коробочка?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:16
#6425
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Цитата:
Добринцофф:
Киллиграм,или вот такая коробочка?

Нет, 1 штука... :lol: ;-)
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Страница 429 из 429«1...427428429
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