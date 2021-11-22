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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:21
Заметил, баурсаки в каждом магазине начали продавать, да и мы перестали их печь, только на похороны и поминки..
Странно..
Странно..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:30
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:40
Цитата:
Доктор в СИЗО поместил. Для перевоспитания. Не слушается он Дока, не исполняет его команды, типа апле-оп, нук-давай и прочее. Когда выпустит, надо у него спрашивать.
Цитата:
Вот вот! Пока ты по трезвяне, ещё с тобой можно погутарить, а как наклюкаешься, начинаешь пургу мести, а потом наутро сам этого не помнишь.
Цитата:
Таноми, если что, женского полу, мой мальчик
maxsaf:
Куда Абайку дели, душегубы?
Куда Абайку дели, душегубы?
Доктор в СИЗО поместил. Для перевоспитания. Не слушается он Дока, не исполняет его команды, типа апле-оп, нук-давай и прочее. Когда выпустит, надо у него спрашивать.
Цитата:
111:
как то еще что то говорил смотрю, Хулио или Жулио обиделся что то там помню.. Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..
как то еще что то говорил смотрю, Хулио или Жулио обиделся что то там помню.. Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..
Вот вот! Пока ты по трезвяне, ещё с тобой можно погутарить, а как наклюкаешься, начинаешь пургу мести, а потом наутро сам этого не помнишь.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не слыхал про это сынок?
Не слыхал про это сынок?
Таноми, если что, женского полу, мой мальчик
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:47
Цитата:
А помнить то зачем?
Что мы, зря отдыхаем?
Я на утро не помню что ел или не ел, что смотрел по телеку, это потом только вспоминается или жена напоминает, что ей опять наобещал..
Даже что вытворял в секасе, забываешь, но ощущения какие то хорошие остаются..
А потом если вспомнишь...
Don Julio: потом наутро сам этого не помнишь.
А помнить то зачем?
Что мы, зря отдыхаем?
Я на утро не помню что ел или не ел, что смотрел по телеку, это потом только вспоминается или жена напоминает, что ей опять наобещал..
Даже что вытворял в секасе, забываешь, но ощущения какие то хорошие остаются..
А потом если вспомнишь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:56
Цитата:
Ну вот и избавь меня от этого удовольствия, общаться с тобой и твоими алкогольными мыслями.
Не спрашивай, почему тебе не отвечают.
111:
А помнить то зачем? Что мы, зря отдыхаем? Я на утро не помню что ел или не ел, чт
А помнить то зачем? Что мы, зря отдыхаем? Я на утро не помню что ел или не ел, чт
Ну вот и избавь меня от этого удовольствия, общаться с тобой и твоими алкогольными мыслями.
Не спрашивай, почему тебе не отвечают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:57
Цитата:
Хм .
По моему за собой этого не замечал..
Мне наоборот приятней одному..
Don Julio:
Не спрашивай, почему тебе не отвечают.
Не спрашивай, почему тебе не отвечают.
Хм .
По моему за собой этого не замечал..
Мне наоборот приятней одному..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:00
Цитата:
Так если не помнишь наутро, что делал накануне, как ты мог заметить это?
Это логично и естественно.
Цитата:
Это заметно!
111:
Хм . По моему за собой этого не замечал..
Хм . По моему за собой этого не замечал..
Так если не помнишь наутро, что делал накануне, как ты мог заметить это?
Это логично и естественно.
Цитата:
111:
Мне наоборот приятней одному..
Мне наоборот приятней одному..
Это заметно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:04
Цитата:
Я даже по пьяне, не делаю многих вещей, чего не делаю и по трезвяне..
Не жалуюсь, не прошу ответить, если это касается какой то мелкой крени, не ругаюсь и не оскорбляю никого лично..
Don Julio:
Так если не помнишь наутро, что делал накануне, как ты мог заметить это? Это логично и естественно
Так если не помнишь наутро, что делал накануне, как ты мог заметить это? Это логично и естественно
Я даже по пьяне, не делаю многих вещей, чего не делаю и по трезвяне..
Не жалуюсь, не прошу ответить, если это касается какой то мелкой крени, не ругаюсь и не оскорбляю никого лично..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:07
В комменте стертом таноми непонятно, что за нарушение..
Чтоб хотя бы знать за что..
Вроде ниче такого не было, хотя я прочитал только первый абзац, остальное мельком..
Мы это пишем каждый божий день вроде..
Ну ругаемся друг на друга..
А, я перепутал, тот коммент был раннее, этот не читал..
[Исправлено: 111, 22.11.2021 - 15:11]
Чтоб хотя бы знать за что..
Вроде ниче такого не было, хотя я прочитал только первый абзац, остальное мельком..
Мы это пишем каждый божий день вроде..
Ну ругаемся друг на друга..
А, я перепутал, тот коммент был раннее, этот не читал..
[Исправлено: 111, 22.11.2021 - 15:11]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:09
Цитата:
Я и не читаю. Можете считать это отзывом.
Kairat stayer:
тогда не читайте, никто не заставляет.
тогда не читайте, никто не заставляет.
Я и не читаю. Можете считать это отзывом.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:13
Цитата:
Ох и такие емкие же эти слова..
Мало, но каков смысл..
Жаль, что до некоторых это как горохом об голову...
Тимур Гафуров: Это ваш выбор. Уподобление оппонентам - ну, наверно, очень выигрышный прием в дискуссии. Сразу оказываетесь на одном уровне
Ох и такие емкие же эти слова..
Мало, но каков смысл..
Жаль, что до некоторых это как горохом об голову...
a
(Только чтение)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14352
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:31
Комментарий удален модератором.
a
(Только чтение)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14352
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:37
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:43
Цитата:
А вам, казахам, некогда?...
Доктор СИЗШ:
Почему не работаешь на благо Казахстана?
Почему не работаешь на благо Казахстана?
А вам, казахам, некогда?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 15:46
Ну как то обзывать редакцию подловато немного..
Тут же все пользуемся их услугами, их работой и их обязанностью..
Тут же все пользуемся их услугами, их работой и их обязанностью..
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