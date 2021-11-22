Отправлено: - 14:40

maxsaf:

Куда Абайку дели, душегубы?

111:

как то еще что то говорил смотрю, Хулио или Жулио обиделся что то там помню.. Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..

Доктор СИЗШ:

Не слыхал про это сынок?

Цитата:Доктор в СИЗО поместил. Для перевоспитания. Не слушается он Дока, не исполняет его команды, типа апле-оп, нук-давай и прочее. Когда выпустит, надо у него спрашивать.Цитата:Вот вот! Пока ты по трезвяне, ещё с тобой можно погутарить, а как наклюкаешься, начинаешь пургу мести, а потом наутро сам этого не помнишь.Цитата:Таноми, если что, женского полу, мой мальчик