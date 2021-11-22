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≡ Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в личных подсобных хозяйствах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42901
Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 22.11.21 - 14:25
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По замыслу авторов нового законопроекта, его реализация должна существенно улучшить экологическую, санитарную и ветеринарную обстановку в сёлах.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2718
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 14:25
#1
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А не та же ли цель, что и в РФ поставлена предателями?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5623
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 14:26
#2
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Хех..
Отобрали землю, теперь отбирают скот..
Не проще ли тогда опять советские колхозы открыть?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7909
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 14:32
#3
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Цитата:
замыслу авторов нового законопроекта, его реализация должна существенно улучшить экологическую, санитарную и ветеринарную обстановку в сёлах

А жральную обстановку в селах и стране в целом что улучшит?
Скоро уже не останется того что якобы ухудшает экологию, санитарию и ветеринарию... и тогда всю эту толпу экологов, сан и вет врачей можно уволить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2246
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 14:38
#4
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Государство САМОУСТРАНЯЕТСЯ или подыгрывает крупным холдингам: 1)пастбища раздали земельным латифундистам, те распахали и селянам стало НЕГДЕ пасти скот - почти основной источник их дохода.2) если селяне будут держать МНОГО скота, значит с их стороны будет много мяса - они эдесь прямые конкуренты крупным частным откорм площадкам.
И, насчёт экологии - не смешите мои тапочки: какое загрязнение в сёлах и ауылах?? Один Миттал в Темиртау вреда приносит больше чем всё сельское хозяйство страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5623
Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 22.11.21 - 14:39
#5
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И мясо должно быть искусственное..
Как там недавно скандал в Ойропе был, котлеты на каком то там саммите были из мяса..
Они даже подсчитали, сколько тем самым выбросили газа в природу и сколько животных убили..
У нас к этому теперь уже сексуальному большинству и идет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5623
Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 22.11.21 - 14:42
#6
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И когда корова пукает, наши ввели расчеты, сколько это в граммах?
Или так и будут следовать ойропейским рвачам, считающим пуки у коровы?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
155
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 14:52
#7
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Все правильно предлагают. Так мелкими шажками приближаемся к цивилизованному европейскому обществу.
Хочешь быть фермером, получи землю для пахоты, купи комбайны и молотилки. Или получи пастбища и паси там свой скот.
Хочешь завести подсобное хозяйство, то купи попугайчика или заведи рыбок в аквариуме.
Рс кстати, клятые совки, лишили пастбищ, исконного занятия местного населения, землю ипортили целиной. Только я что-то не вижу массового перехода обратно, в исконное состояние. Никто чего-то не бросает пахать и сеять. А, Трактор?
;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14545
Re: Зачем в Казахстане хотят ограничить количество скота в...
Отправлено: 22.11.21 - 15:06
#8
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Цитата:
Мы против поправок. Народ сам должен решать вопросы, касающиеся того, сколько скота ему держать в подсобном хозяйстве. Вы там сидите и понятия не имеете, о чём вы вообще разговор ведёте. Прислушайтесь к голосу народа или покидайте свои посты", – написала под проектом Альфия Халидулина.

Источник:

А то что вокруг такого ЛПХ с сотней голов, есть и другие люди - об этом Альфия Халидулина не думает? Если это коммерция - то это уже ферма, а не ЛПХ. А к фермам свои требования.
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