Отправлено: - 15:06





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43835 Мы против поправок. Народ сам должен решать вопросы, касающиеся того, сколько скота ему держать в подсобном хозяйстве. Вы там сидите и понятия не имеете, о чём вы вообще разговор ведёте. Прислушайтесь к голосу народа или покидайте свои посты", – написала под проектом Альфия Халидулина.Источник:

Цитата:А то что вокруг такого ЛПХ с сотней голов, есть и другие люди - об этом Альфия Халидулина не думает? Если это коммерция - то это уже ферма, а не ЛПХ. А к фермам свои требования.