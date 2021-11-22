замыслу авторов нового законопроекта, его реализация должна существенно улучшить экологическую, санитарную и ветеринарную обстановку в сёлах
А жральную обстановку в селах и стране в целом что улучшит? Скоро уже не останется того что якобы ухудшает экологию, санитарию и ветеринарию... и тогда всю эту толпу экологов, сан и вет врачей можно уволить.
Государство САМОУСТРАНЯЕТСЯ или подыгрывает крупным холдингам: 1)пастбища раздали земельным латифундистам, те распахали и селянам стало НЕГДЕ пасти скот - почти основной источник их дохода.2) если селяне будут держать МНОГО скота, значит с их стороны будет много мяса - они эдесь прямые конкуренты крупным частным откорм площадкам. И, насчёт экологии - не смешите мои тапочки: какое загрязнение в сёлах и ауылах?? Один Миттал в Темиртау вреда приносит больше чем всё сельское хозяйство страны.
И мясо должно быть искусственное.. Как там недавно скандал в Ойропе был, котлеты на каком то там саммите были из мяса.. Они даже подсчитали, сколько тем самым выбросили газа в природу и сколько животных убили.. У нас к этому теперь уже сексуальному большинству и идет..
Все правильно предлагают. Так мелкими шажками приближаемся к цивилизованному европейскому обществу. Хочешь быть фермером, получи землю для пахоты, купи комбайны и молотилки. Или получи пастбища и паси там свой скот. Хочешь завести подсобное хозяйство, то купи попугайчика или заведи рыбок в аквариуме. Рс кстати, клятые совки, лишили пастбищ, исконного занятия местного населения, землю ипортили целиной. Только я что-то не вижу массового перехода обратно, в исконное состояние. Никто чего-то не бросает пахать и сеять. А, Трактор?
Мы против поправок. Народ сам должен решать вопросы, касающиеся того, сколько скота ему держать в подсобном хозяйстве. Вы там сидите и понятия не имеете, о чём вы вообще разговор ведёте. Прислушайтесь к голосу народа или покидайте свои посты", – написала под проектом Альфия Халидулина.
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