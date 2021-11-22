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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:17
#2011
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
И у нас так будет.

А кто, будет землю - пахать?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:22
#2012
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Ну уехал же наконец, и радуйся бедолага! Назад не возвращайся!Сколько лет прошло, а душа болит, и рыдает! Обманулся мужчинка с родиной, сижу на ваших сайтах, читаю и вижу как живете и собачитесь между собой!
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:24
#2013
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Цитата:
drakon:

Трактор пашет давно, думали рухнет все без вас!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14138
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:51
#2014
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сейчас выйдут на форум Кайрат и 111й! Не уходите только ! Дождитесь!

Куда Абайку дели, душегубы? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:53
#2015
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Как хорошо рыба вчера пришла..
Как всегда не наш пришел и все испортил своими жалобами на жизнь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:58
#2016
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Блин, думал сегодня воскресенье..
Как ошибся то..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:02
#2017
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Неплохо вчера отдохнули, и не только я как смотрю..
Под этим делом и некоторые другие были..
Что то меня вчера от двух полторашек прибивать стало, остальное плохо шло..
Пришлось лечь пораньше..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:05
#2018
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Я как то еще что то говорил смотрю, Хулио или Жулио обиделся что то там помню..
Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:07
#2019
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Вот интересно, почему по воскресеньям пьют форумчане, а не как принято во всем цивилизованном мире, от пятницы до субботы...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:07
#2020
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Цитата:
drakon:

Какое пахать?! Они на автобусах работать не хотят, а тут на тракторах работать надо!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:08
#2021
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Вспомнил, щука была вчера..
Интересно, осталась еще или нет..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:08
#2022
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Доктор СИЗШ: В деревне я таких оценок и в глаза не видел!

--- Опачки! Так вот ты кто! Обыкновенный "троечник"1 А в городе тебе оценки из жалости завысили.


По логике так и следует!
Утверждает, что ему, единственному казаху в русской школе, сознательно занижали оценки!
А вот в городе (интересно, кто принимал у него экзамены?) оценили по достоинству!
Врет, как полковник. Скорее всего ему, как немногочисленному поступающему казаху, да ещё закончившему русскую школу, 100% было обеспечено поступление, "оценки" на экзаменах как бы подтверждали его право на это
Сказки не рассказывайте, СИЗО! Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:10
#2023
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К рингу господа наши и не наши! Давайте начинайте состязание!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:14
#2024
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Цитата:
таноми52:
Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!

Я тоже ещё - живой. Всё - помню... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:19
#2025
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Цитата:
таноми52:

Отделение Дорожные машины и оборудование Автодорожного техникума принимало всех подряд. С любыми оценками. Не слыхал про это сынок? Помешан на нацизме? Твои проблемы! Узнает про это твое начальство, выбросят как собаку за забор! Кстати, почему сидишь на форуме в рабочее время? Почему не работаешь на благо Казахстана?
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