Отправлено: - 14:08

Уже не ваш земляк:

Доктор СИЗШ: В деревне я таких оценок и в глаза не видел!



--- Опачки! Так вот ты кто! Обыкновенный "троечник"1 А в городе тебе оценки из жалости завысили.

Цитата:По логике так и следует!Утверждает, что ему, единственному казаху в русской школе, сознательно занижали оценки!А вот в городе (интересно, кто принимал у него экзамены?) оценили по достоинству!Врет, как полковник. Скорее всего ему, как немногочисленному поступающему казаху, да ещё закончившему русскую школу, 100% было обеспечено поступление, "оценки" на экзаменах как бы подтверждали его право на этоСказки не рассказывайте, СИЗО! Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!