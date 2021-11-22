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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:17
Цитата:
А кто, будет землю - пахать?...
Доктор СИЗШ:
И у нас так будет.
И у нас так будет.
А кто, будет землю - пахать?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:22
Цитата:
Ну уехал же наконец, и радуйся бедолага! Назад не возвращайся!Сколько лет прошло, а душа болит, и рыдает! Обманулся мужчинка с родиной, сижу на ваших сайтах, читаю и вижу как живете и собачитесь между собой!
Уже не ваш земляк:
Ну уехал же наконец, и радуйся бедолага! Назад не возвращайся!Сколько лет прошло, а душа болит, и рыдает! Обманулся мужчинка с родиной, сижу на ваших сайтах, читаю и вижу как живете и собачитесь между собой!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:24
Цитата:
Трактор пашет давно, думали рухнет все без вас!
drakon:
Трактор пашет давно, думали рухнет все без вас!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14138
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:51
Цитата:
Куда Абайку дели, душегубы?
Доктор СИЗШ:
Сейчас выйдут на форум Кайрат и 111й! Не уходите только ! Дождитесь!
Сейчас выйдут на форум Кайрат и 111й! Не уходите только ! Дождитесь!
Куда Абайку дели, душегубы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:53
Как хорошо рыба вчера пришла..
Как всегда не наш пришел и все испортил своими жалобами на жизнь..
Как всегда не наш пришел и все испортил своими жалобами на жизнь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 13:58
Блин, думал сегодня воскресенье..
Как ошибся то..
Как ошибся то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:02
Неплохо вчера отдохнули, и не только я как смотрю..
Под этим делом и некоторые другие были..
Что то меня вчера от двух полторашек прибивать стало, остальное плохо шло..
Пришлось лечь пораньше..
Под этим делом и некоторые другие были..
Что то меня вчера от двух полторашек прибивать стало, остальное плохо шло..
Пришлось лечь пораньше..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:05
Я как то еще что то говорил смотрю, Хулио или Жулио обиделся что то там помню..
Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..
Читать просто эту крень неохота, новый день, новая пища как говорится..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:07
Вот интересно, почему по воскресеньям пьют форумчане, а не как принято во всем цивилизованном мире, от пятницы до субботы...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:07
Цитата:
Какое пахать?! Они на автобусах работать не хотят, а тут на тракторах работать надо!
drakon:
Какое пахать?! Они на автобусах работать не хотят, а тут на тракторах работать надо!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:08
Вспомнил, щука была вчера..
Интересно, осталась еще или нет..
Интересно, осталась еще или нет..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2716
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:08
Цитата:
По логике так и следует!
Утверждает, что ему, единственному казаху в русской школе, сознательно занижали оценки!
А вот в городе (интересно, кто принимал у него экзамены?) оценили по достоинству!
Врет, как полковник. Скорее всего ему, как немногочисленному поступающему казаху, да ещё закончившему русскую школу, 100% было обеспечено поступление, "оценки" на экзаменах как бы подтверждали его право на это
Сказки не рассказывайте, СИЗО! Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!
Уже не ваш земляк:
Доктор СИЗШ: В деревне я таких оценок и в глаза не видел!
--- Опачки! Так вот ты кто! Обыкновенный "троечник"1 А в городе тебе оценки из жалости завысили.
Доктор СИЗШ: В деревне я таких оценок и в глаза не видел!
--- Опачки! Так вот ты кто! Обыкновенный "троечник"1 А в городе тебе оценки из жалости завысили.
По логике так и следует!
Утверждает, что ему, единственному казаху в русской школе, сознательно занижали оценки!
А вот в городе (интересно, кто принимал у него экзамены?) оценили по достоинству!
Врет, как полковник. Скорее всего ему, как немногочисленному поступающему казаху, да ещё закончившему русскую школу, 100% было обеспечено поступление, "оценки" на экзаменах как бы подтверждали его право на это
Сказки не рассказывайте, СИЗО! Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:10
К рингу господа наши и не наши! Давайте начинайте состязание!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:14
Цитата:
Я тоже ещё - живой. Всё - помню...
таноми52:
Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!
Поколение моих родителей ещё не вымерло и знает правду!
Я тоже ещё - живой. Всё - помню...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 14:19
Цитата:
Отделение Дорожные машины и оборудование Автодорожного техникума принимало всех подряд. С любыми оценками. Не слыхал про это сынок? Помешан на нацизме? Твои проблемы! Узнает про это твое начальство, выбросят как собаку за забор! Кстати, почему сидишь на форуме в рабочее время? Почему не работаешь на благо Казахстана?
таноми52:
Отделение Дорожные машины и оборудование Автодорожного техникума принимало всех подряд. С любыми оценками. Не слыхал про это сынок? Помешан на нацизме? Твои проблемы! Узнает про это твое начальство, выбросят как собаку за забор! Кстати, почему сидишь на форуме в рабочее время? Почему не работаешь на благо Казахстана?
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