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≡ Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42899
Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в Костанае
Отправлено: 22.11.21 - 12:23
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Она состоится 27 ноября на территории Сити-Центра (район Казпочты). Об этом сообщается на сайте акимата Костаная. Как и прежде, ярмарка пройдет с участием товаропроизводителей городов и районов области.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
29
Re: Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в...
Отправлено: 22.11.21 - 12:23
#1
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Когда кормить будут народ бесплатно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Re: Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в...
Отправлено: 22.11.21 - 13:16
#2
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О, это классно..
Мясо уже не будем брать, так как оно там беспредельно плохое, хоть и дешевле, но походить можно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2318
Re: Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в...
Отправлено: 22.11.21 - 13:39
#3
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Цитата:
111:
ясо уже не будем брать,

каг таг, Марик? Обязательно нужно твоё фото на первой полосе с "ляжкой самки конины" на плече.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5613
Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в Костанае
Отправлено: 22.11.21 - 13:55
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Обязательно нужно твоё фото на первой полосе с "ляжкой самки конины" на плече

Сейчас конину уже не ту продают, что раньше..
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