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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 07:14
#1981
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не юли и не притворяйся, ты же знаешь на форуме свое давнишнее Погоняло! Если хочешь, напомни мне о нем?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 07:17
#1982
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Цитата:
alex_60:

Ошибся сайтом корефан, нас твой господин не интересует! Вышел давно из доверия!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 07:24
#1983
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не утоми печень чужими проблемами иносранец! Автобусы выходят с графика ввиду отсутсвия людей в салоне. Он, водитель, что должен гонять пустой автобус за свой счет? В орынбурге так принято?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 09:11
#1984
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Цитата:
111:
У тебя хоть дети есть?


а у тебя?
от первой, от второй..
есть ли.
ты проверял?
сам на вопрос нарвался, так что извини.
может меньше языком трепать будешь.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 09:12
#1985
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Погоняло!

Цитата:
Доктор СИЗШ:
корефан


да, уровень.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2715
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 11:28
#1986
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Его коммуняки со своим поносом заставляли. А он служил и испытывал мучения.


Да, так и было! Вначале из задрипанной русскоязычной колхозной школы, где хорошистов и отличников назначали на педсовете, он единственный поступил в техникум!
Как таГ! Знаний не получил, но поступил?
Подозреваю, попал во ВНЕКОНКУРСНЫЙ приём нацкадров, который "коммуняки" установили для нацреспублик!
Иногда дело доходило до того, что 100% принятых в некоторые республиканские вузы абитуриентов составляли коренные! Чем не дискриминация других национальностей?
В московские и питерские также устанавливалась внеконкурсная квота для нацменов.
Ну и в дальнейшем продвижении в "полковники", к машинам и квартирам, видимо, действовал тот же принцип
Зато сейчас у него есть повод обосрать "коммуняк"!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 11:49
#1987
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сотни тысяч людей покинули Казахию, и тут же о нем забыли навсегда.

А вам не слишком утомительно из Бахрейна грудью амбразуру прикрывать? Или все, ближневосточный променад закончился? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 11:53
#1988
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
А горстка отщепенцев трется, ощивается на наших сайтах, внося разброд и сумятицу.

БОльшую сумятицу, чем кустанаец Куат с клуба строитель, наврятли уже кто-то внесет :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 11:55
#1989
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Номерной шнырек 52, слушай меня внимательно. Поступал я не по квоте, просто получил 3 оценки. 2 пятерки и одну четверку. В деревне я таких оценок и в глаза не видел! Далее. Службу на руднике в Долинке начинал с простого контроллера. За 14 лет службы, проходил несколько раз переподготовку в соответствуещих учебных заведениях МВД, где на нацию не обращали внимания. Службу закончил в звании подполковника.Должность Доктор СИЗО, как метко окрестили сидельцы. Это было во времена СССР, когда такие, как ты получали 10 лет за разлагольствования на политические темы. Удмуртия и Воркута твои места обитания мужчинка!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 11:58
#1990
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Он, водитель, что должен гонять пустой автобус за свой счет? В орынбурге так принято?

Почему за свой? За счет транспортной компании, она же выиграла тендер, там все условия оговорены, стоимость и график тоже. Так что будьте любезны исполнять.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 12:01
#1991
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Службу закончил в звании подполковника.

А жизнь - в звании "рядовой диванных войск" :lol: печалька :-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 12:06
#1992
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В Костанае после 8 или 9 часов вечера автобусы совершают последний рейс. Все горожане знают об этом, никто не возмущается. Тем более, если напился в гостях безопасней ехать домой на такси. Работающим людям подаются такси или автобусы к концу смены.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 12:10
#1993
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Цитата:
maxsaf:

Завидуйте молча! Может мои авиабилеты скинуть за последний год тебе в личку? Боюсь печень не выделжит такой нагрузки!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 12:13
#1994
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Ты лучше скажи, что ты в Казахстане делаешь?! Ведь так здесь Бахрейн нахваливал!Не нужен оказался? Или прошлое мусорское мешает?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 12:14
#1995
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этот ко ре фан похоже уже тоже в штате.
правила на него не действуют.
много что то набрали уже таких, видать деньги некуда девать.
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