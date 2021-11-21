В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья. Читать новость
Торговцы бензином еще.. Но бензовозы Тобола не трогали, они самые блатные тогда были.. Тогда я на Карбышева на грека работал на канистрах недоливайках.. Но у него упорство было.. Наверно стал все таки успешным. Таких людей редко встречал.. Все в Грецию хотел уехать..
Обоазование еще значит школа, даже если ты троешник.. Например та же гимназия на Баймагамбетова.. Они практически все в институты идут, потом подтягивают своих в свои фирмы со временем, троечников, кто в институт не пошел.. Потом троечники становятся миллиардерами... Там еще раньше и в Лондон и в Омерику отправляли в какие то семьи на обучение.. Наши двое один троечник в Лондон, другой отличник над произношением в Омерику отправляли..
Отличник, это школьник или студент, всего лишь отлично усваивающий знания. Это одно из нужных для успеха качеств. И этот не означает, что он также отлично будет применять эти знания на практике сразу. Ну и предположу что нужны ещё и другие качества, для успешности. Есть они или нет, об этом в аттестате или в дипломе, нет информации. Цитата:
Доктор СИЗШ: Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!
Есть такое понятие систематическая ошибка выжившего. Почитайте, интересно. Или вы станете утверждать, что все троечники -успешны, а все отличники работают двойниками или таскает тележки, на складской? Цитата:
111: Генетика еще. Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме. Богатенького к бедным и наоборот.. Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..
А надысь ты говорил, что человека формируют обстоятельства и внешняя среда, напрочь отрицая генетическую предрасположенность. С тобой дискутировать, как телевизором- спорить. Спорить можно, но бесполезно! :lol: Цитата:
111: Природой там ничего не заложено на уровне генов. На этом уровне все заложено его мамой и папой . И это совершенно разные вещи, из волка априори никогда не сделать вегетарианца.. А вот из человека можно вылепить все что хочешь..
учиться нужно, однозначно и бесспорно. Но обязательно ли именно на отлично? Не забывайте, что одни дети лучше воспринимают гуманитарные предметы, другие предметы естественно-математического цикла. Есть те, кому учеба вообще дается тяжело, а кому-то все легко. И кто-то просто реально выгорит после завершения учебы, слишком много вложив в свои отличные знания предметов школьного цикла. Лично я учился до 8 класса на "5", с 8 на "4", но это потому что в школу в 8 классе я пришел 9 февраля. Кстати, все упущенное догнал, и при желании мог и на "5" учиться дальше, но не любил я предметы типа истории и географии, где нужно было пересказывать содержимое параграфов) математика, информатика, физкультура - любимые предметы) литературу старших классов тоже не любил, хотя читал с первого класса много и постоянно, но школьная программа - в 80% мимо моих интересов, причем часть произведений, что были по вкусу, прочитаны были ранее встречи с ними на уроках) К чему я это все? Учиться нужно, еще более нужно учить находить/уметь находить нужную информацию, работать с ней, и самое главное применять ее. Заставлять детей учиться точно не стоит, это будет бесполезная зубрежка и отсутствие желания учиться вообще. Требовать с детей исключительно пятерки или наказывать за тройки - недопустимо вообще. А с двойками нужно разбираться, в чем их причина, ведь не всегда это вина ребенка. Нужно помнить, что все индивидуальны, и что на выполнение дз дома он должен тратить определенное время и не больше, не отбирайте детство у детей. Поэтому в общем поддерживаю Ержана в том, что с ребенком нужно разговаривать, обсуждать ценность знаний, необходимость учебы. Но не согласен, что прям все на отлично.
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