Отправлено: - 15:52

Доктор СИЗШ:

Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!

111:

Генетика еще. Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме. Богатенького к бедным и наоборот.. Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..

111: Природой там ничего не заложено на уровне генов. На этом уровне все заложено его мамой и папой . И это совершенно разные вещи, из волка априори никогда не сделать вегетарианца.. А вот из человека можно вылепить все что хочешь..

[Исправлено: Don Julio, 21.11.2021 - 15:59]

Отличник, это школьник или студент, всего лишь отлично усваивающий знания. Это одно из нужных для успеха качеств. И этот не означает, что он также отлично будет применять эти знания на практике сразу.Ну и предположу что нужны ещё и другие качества, для успешности. Есть они или нет, об этом в аттестате или в дипломе, нет информации.Цитата:Есть такое понятие систематическая ошибка выжившего. Почитайте, интересно.Или вы станете утверждать, что все троечники -успешны, а все отличники работают двойниками или таскает тележки, на складской?Цитата:А надысь ты говорил, что человека формируют обстоятельства и внешняя среда, напрочь отрицая генетическую предрасположенность.С тобой дискутировать, как телевизором- спорить. Спорить можно, но бесполезно!:lol:Цитата: