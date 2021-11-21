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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42897
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 08:52
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В последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Я лично считаю, что это – чушь собачья.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
452
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:16
#15
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Цитата:
111:

Остапа понесло! Твой успех, недоработка налоговиков! И крысятничество, не зря живешь в 2 городах!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:32
#16
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Твой успех, недоработка налоговиков

Их раньше и не было.
А, да, были бригады соответствующие, боксерманов..
Но кто бы меня в 90е тронул, да и ценность не та..
Валютчики тогда платили, водочники..
Короче зеленка и часть наримановки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:34
#17
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Торговцы бензином еще..
Но бензовозы Тобола не трогали, они самые блатные тогда были..
Тогда я на Карбышева на грека работал на канистрах недоливайках..
Но у него упорство было..
Наверно стал все таки успешным.
Таких людей редко встречал..
Все в Грецию хотел уехать..

[Исправлено: 111, 21.11.2021 - 14:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 14:41
#18
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Обоазование еще значит школа, даже если ты троешник..
Например та же гимназия на Баймагамбетова..
Они практически все в институты идут, потом подтягивают своих в свои фирмы со временем, троечников, кто в институт не пошел..
Потом троечники становятся миллиардерами...
Там еще раньше и в Лондон и в Омерику отправляли в какие то семьи на обучение..
Наши двое один троечник в Лондон, другой отличник над произношением в Омерику отправляли..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
589
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 15:25
#19
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт

Столько, сколько знал в детстве Эдисон, не знают многие отличники.
У Эдисона была бешеная страсть к чтению и изобретательству с раннего детства. Немного здесь:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
151
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 15:52
#20
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Отличник, это школьник или студент, всего лишь отлично усваивающий знания. Это одно из нужных для успеха качеств. И этот не означает, что он также отлично будет применять эти знания на практике сразу.
Ну и предположу что нужны ещё и другие качества, для успешности. Есть они или нет, об этом в аттестате или в дипломе, нет информации.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Удивятся многие, что Эдисон и многие изобретатели были в школе троечниками.Знать нужно свою дисциплину, а на остальное можно положить болт!

Есть такое понятие систематическая ошибка выжившего. Почитайте, интересно.
Или вы станете утверждать, что все троечники -успешны, а все отличники работают двойниками или таскает тележки, на складской?
Цитата:
111:
Генетика еще. Как то такие случаи были, сына обычных родителей и сына родителей по богаче перепутывали в роддоме. Богатенького к бедным и наоборот.. Так вот, гены брали свое, где бы они не жили и где бы они не образовывались..

А надысь ты говорил, что человека формируют обстоятельства и внешняя среда, напрочь отрицая генетическую предрасположенность.
С тобой дискутировать, как телевизором- спорить. Спорить можно, но бесполезно!
:lol:
Цитата:
111: Природой там ничего не заложено на уровне генов. На этом уровне все заложено его мамой и папой . И это совершенно разные вещи, из волка априори никогда не сделать вегетарианца.. А вот из человека можно вылепить все что хочешь..


[Исправлено: Don Julio, 21.11.2021 - 15:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 19:46
#21
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Цитата:
Don Julio:
надысь ты говорил, что человека формируют обстоятельства и внешняя среда, напрочь отрицая генетическую предрасположенность

Хм..
Если не секрет, где?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 19:49
#22
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Цитата:
Don Julio:
Природой там ничего не заложено на уровне генов. На этом уровне все заложено его мамой и папой

А..
Природой?
Нет.
Дитё же тебе не дерево..
А вот у мамы и папы, а у так же их родителей, гены есть..
Ога, от ветра и мороза появились гены у дитя...
Что нибудь бы сочинил уж поправдоподобнее..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
151
Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 21.11.21 - 20:49
#23
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Цитата:
111:
.. Природой? Нет. Дитё же тебе не дерево.. А вот у мамы и папы, а у так же их родителей, гены есть.. Ога, от ветра и мороза появились гены у дитя... Что нибудь бы сочинил уж поправдоподобнее..

Ты увлекся сейчас и сам с собой споришь.
Опеределись уже!
Ты как Лысенковец, отрицаешь природу и соотвественно генетику или ты всештаки как августинский монах Мендель признаешь неведомые силы Природы?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
159
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Зачем нашим детям учиться?
Отправлено: 22.11.21 - 11:43
#24
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учиться нужно, однозначно и бесспорно. Но обязательно ли именно на отлично? Не забывайте, что одни дети лучше воспринимают гуманитарные предметы, другие предметы естественно-математического цикла. Есть те, кому учеба вообще дается тяжело, а кому-то все легко. И кто-то просто реально выгорит после завершения учебы, слишком много вложив в свои отличные знания предметов школьного цикла. Лично я учился до 8 класса на "5", с 8 на "4", но это потому что в школу в 8 классе я пришел 9 февраля. Кстати, все упущенное догнал, и при желании мог и на "5" учиться дальше, но не любил я предметы типа истории и географии, где нужно было пересказывать содержимое параграфов) математика, информатика, физкультура - любимые предметы) литературу старших классов тоже не любил, хотя читал с первого класса много и постоянно, но школьная программа - в 80% мимо моих интересов, причем часть произведений, что были по вкусу, прочитаны были ранее встречи с ними на уроках)
К чему я это все? Учиться нужно, еще более нужно учить находить/уметь находить нужную информацию, работать с ней, и самое главное применять ее. Заставлять детей учиться точно не стоит, это будет бесполезная зубрежка и отсутствие желания учиться вообще. Требовать с детей исключительно пятерки или наказывать за тройки - недопустимо вообще. А с двойками нужно разбираться, в чем их причина, ведь не всегда это вина ребенка. Нужно помнить, что все индивидуальны, и что на выполнение дз дома он должен тратить определенное время и не больше, не отбирайте детство у детей. Поэтому в общем поддерживаю Ержана в том, что с ребенком нужно разговаривать, обсуждать ценность знаний, необходимость учебы. Но не согласен, что прям все на отлично.
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