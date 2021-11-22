Отправлено: - 11:28

Уже не ваш земляк:

Его коммуняки со своим поносом заставляли. А он служил и испытывал мучения.

Цитата:Да, так и было! Вначале из задрипанной русскоязычной колхозной школы, где хорошистов и отличников назначали на педсовете, он единственный поступил в техникум!Как таГ! Знаний не получил, но поступил?Подозреваю, попал во ВНЕКОНКУРСНЫЙ приём нацкадров, который "коммуняки" установили для нацреспублик!Иногда дело доходило до того, что 100% принятых в некоторые республиканские вузы абитуриентов составляли коренные! Чем не дискриминация других национальностей?В московские и питерские также устанавливалась внеконкурсная квота для нацменов.Ну и в дальнейшем продвижении в "полковники", к машинам и квартирам, видимо, действовал тот же принципЗато сейчас у него есть повод обосрать "коммуняк"!