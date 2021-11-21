Отправлено: - 09:25

Один из задержанных участников ДТП под Петербургом, в результате которого из багажника автомобиля выпал труп мужчины с отрезанной головой, в разговоре со следователем признался в каннибализме

Цитата:Вот такие новости из РФ...ну никогда такого не было и вот опять...