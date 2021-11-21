Соболезную родным и близким... Спрошу только, здесь опять россучет фигурирует? Или на этот раз уже нет. И ещё. Ктото говорил, что мол, народ от безысходности завозит хлам. А если бы разрешили, то народ бы завозил европейские или японские машины, и аварий- не стало бы. Что здесь хлам- БМВ или Ауди?
О какой безысходности говорите? Вон в Башкирии народ фигачит на Ковровцах, Ижах, и Уралах. И никаких неудобств не испытывает. Ездить на чужой машине, выдавая за свою! Верх наглости! Как он проходит техосмотр? А если хозяйн тазика скажет, доплати разницу?
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как-то мало эффективны меры с пьяными за рулем получается ... не пугает их ни лишение, ни арест на 15 суток, может номера с авто забирать начнут на 7 лет вместе с лишением ВУ, или с регистрации снимать?
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