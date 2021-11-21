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≡ Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42897
Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный прокомментировали в полиции
Отправлено: 21.11.21 - 17:24
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По факту ДТП управление полиции Рудного начадо досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
448
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 21.11.21 - 17:24
#1
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Из 1400 алкашей за рулем прав лишились 87 человек. Остальным разрешили ездить дальше?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
529
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 21.11.21 - 17:30
#2
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Остальным разрешили ездить дальше?

Цитата:
Доктор СИЗШ:

Цитата:
в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по ст. 346 УК РК за управление ТС в алкогольном опьянении, будучи лишенными права управления судом".

Источник:


Читай внимательно! Повторно задержано 87 лишенцев!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
151
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 21.11.21 - 17:45
#3
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Соболезную родным и близким...
Спрошу только, здесь опять россучет фигурирует? Или на этот раз уже нет.
И ещё. Ктото говорил, что мол, народ от безысходности завозит хлам. А если бы разрешили, то народ бы завозил европейские или японские машины, и аварий- не стало бы. Что здесь хлам- БМВ или Ауди?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
448
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 21.11.21 - 18:02
#4
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О какой безысходности говорите? Вон в Башкирии народ фигачит на Ковровцах, Ижах, и Уралах. И никаких неудобств не испытывает. Ездить на чужой машине, выдавая за свою! Верх наглости! Как он проходит техосмотр? А если хозяйн тазика скажет, доплати разницу?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
68
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 21.11.21 - 18:49
#5
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Цитата:
Don Julio:

Хлам тут Ауди - это я не знаю что тут за БМВ фигурирует. И да народ от безысходности на шроте 90х годов катается.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
529
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 22.11.21 - 09:25
#6
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Цитата:
Один из задержанных участников ДТП под Петербургом, в результате которого из багажника автомобиля выпал труп мужчины с отрезанной головой, в разговоре со следователем признался в каннибализме


Вот такие новости из РФ...ну никогда такого не было и вот опять...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7908
Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный прокомментировали в полиции
Отправлено: 22.11.21 - 09:43
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот такие новости из РФ

вчкушка протрезвела, но не замечает новости Казахии в ноябре:
Убийство на почве ревности произошло в Уральске
Задушили, потом подожгли: задержан подозреваемый в убийстве студентки в Алматы
Убитой в собственной квартире найдена пожилая женщина
В Балхаше 72-летний пенсионер зарезал своего приятеля
Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Караганде
Перестрелка в Атырауской области: пятеро ранены, один погиб
Продавец магазина убил покупателя в Алматинской области....
продолжать будем?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1379
Re: Водитель BMW задержан - ДТП на трассе Костанай - Рудный...
Отправлено: 22.11.21 - 09:56
#8
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как-то мало эффективны меры с пьяными за рулем получается ... не пугает их ни лишение, ни арест на 15 суток, может номера с авто забирать начнут на 7 лет вместе с лишением ВУ, или с регистрации снимать?
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