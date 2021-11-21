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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:50
Только думал что ты становишься человеком..
И опять стучишь..
И опять стучишь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:02
Заберите братца в свой златоуст, и живите счастливо! Пусть он найдет трудолюбивых водителей! Чуйка подсказывает что твой брат обычный пустозвон и пьяница!Никто о работе не будет говорить в таком тоне!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 14342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:03
////Президент России Владимир Путинна встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС. Глава государства сделал повторную прививку в воскресенье, 21 ноября////
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 14342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:06
Главный тренер сборной РоссииВалерий Карпин останется в сборной России до окончания контракта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:06
Цитата:
Эти высокие технологии, даже детям доступны! Не знал юродивый ты наш?
Уже не ваш земляк:
Эти высокие технологии, даже детям доступны! Не знал юродивый ты наш?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:08
Цитата:
Докторишко, я в Самаре живу, поэтому в Златоуст его забрать ну никак не смогу! И да - может быть, это у мусоров алкашей и пустозвонов в начальники назначают.А вот у водителей автобусов такое не прокатит.
Доктор СИЗШ:
Докторишко, я в Самаре живу, поэтому в Златоуст его забрать ну никак не смогу! И да - может быть, это у мусоров алкашей и пустозвонов в начальники назначают.А вот у водителей автобусов такое не прокатит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:09
Цитата:
Не знал юродивый ты наш?
---
Если бы я был юродивым, то меня бы звали Доктор СИЗШ.
Доктор СИЗШ:
Не знал юродивый ты наш?
---
Если бы я был юродивым, то меня бы звали Доктор СИЗШ.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:36
Цитата:
Поживем, увидим! Все проколется твой алкаш. Да и требование отвечать пассажирам на казахском языке никто не отменял! Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
Уже не ваш земляк:
Поживем, увидим! Все проколется твой алкаш. Да и требование отвечать пассажирам на казахском языке никто не отменял! Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:30
Цитата:
Я так понимаю, что ты поддерживал Куата в его начинаниях?! Ну давай, не стесняйся, признавайся!
Доктор СИЗШ:
Я так понимаю, что ты поддерживал Куата в его начинаниях?! Ну давай, не стесняйся, признавайся!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:31
Цитата:
Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
---
А кто работать будет?! Все в начальники рвутся.
Доктор СИЗШ:
Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
---
А кто работать будет?! Все в начальники рвутся.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:57
Цитата:
У 116-го тоже с челюстью проблемы. Ниче, живет же, никуда сваливать не собирается.
Don Julio:
Я этот. Беженец, у меня челюсть оказалась не той конструкции, не могу "рахмет", выговорить. Пришлось эмигрировать в Канаду. Провинция Онтарио.
Я этот. Беженец, у меня челюсть оказалась не той конструкции, не могу "рахмет", выговорить. Пришлось эмигрировать в Канаду. Провинция Онтарио.
У 116-го тоже с челюстью проблемы. Ниче, живет же, никуда сваливать не собирается.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:59
Нина Русланова умерла...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 03:02
Цитата:
То есть все что пишут в газетах - брехня? И про инфляцию, и про коррупцию, и про языковые рейды с извинениями, все это выдумки?
Kairat stayer:
Ваше право никто не отрицает, просто находясь за сотни и тысячи километров отдельные товарищи не владеют реальной обстановкой.
Ваше право никто не отрицает, просто находясь за сотни и тысячи километров отдельные товарищи не владеют реальной обстановкой.
То есть все что пишут в газетах - брехня? И про инфляцию, и про коррупцию, и про языковые рейды с извинениями, все это выдумки?
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