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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:50
#1966
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Только думал что ты становишься человеком..
И опять стучишь..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:02
#1967
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Заберите братца в свой златоуст, и живите счастливо! Пусть он найдет трудолюбивых водителей! Чуйка подсказывает что твой брат обычный пустозвон и пьяница!Никто о работе не будет говорить в таком тоне!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:03
#1968
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////Президент России Владимир Путинна встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС. Глава государства сделал повторную прививку в воскресенье, 21 ноября////
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:06
#1969
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Главный тренер сборной РоссииВалерий Карпин останется в сборной России до окончания контракта.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:06
#1970
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Эти высокие технологии, даже детям доступны! Не знал юродивый ты наш?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:08
#1971
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Докторишко, я в Самаре живу, поэтому в Златоуст его забрать ну никак не смогу! И да - может быть, это у мусоров алкашей и пустозвонов в начальники назначают.А вот у водителей автобусов такое не прокатит.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:09
#1972
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Не знал юродивый ты наш?
---
Если бы я был юродивым, то меня бы звали Доктор СИЗШ.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 00:36
#1973
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Поживем, увидим! Все проколется твой алкаш. Да и требование отвечать пассажирам на казахском языке никто не отменял! Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:30
#1974
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Я так понимаю, что ты поддерживал Куата в его начинаниях?! Ну давай, не стесняйся, признавайся!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:31
#1975
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Отпадет нужда со временем в ваших услугах!
---
А кто работать будет?! Все в начальники рвутся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14133
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:57
#1976
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Цитата:
Don Julio:
Я этот. Беженец, у меня челюсть оказалась не той конструкции, не могу "рахмет", выговорить. Пришлось эмигрировать в Канаду. Провинция Онтарио.

У 116-го тоже с челюстью проблемы. Ниче, живет же, никуда сваливать не собирается. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 01:59
#1977
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Нина Русланова умерла...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14133
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.11.21 - 03:02
#1978
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Цитата:
Kairat stayer:
Ваше право никто не отрицает, просто находясь за сотни и тысячи километров отдельные товарищи не владеют реальной обстановкой.

То есть все что пишут в газетах - брехня? И про инфляцию, и про коррупцию, и про языковые рейды с извинениями, все это выдумки?
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