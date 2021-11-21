Отправлено: - 01:57

Don Julio:

Я этот. Беженец, у меня челюсть оказалась не той конструкции, не могу "рахмет", выговорить. Пришлось эмигрировать в Канаду. Провинция Онтарио.

Цитата:У 116-го тоже с челюстью проблемы. Ниче, живет же, никуда сваливать не собирается.