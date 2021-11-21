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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:32
Цитата:
Разумеется..
Вот ты смотрю не хочешь..
Уже не ваш земляк:
Ты отвечаешь за свои слова
Ты отвечаешь за свои слова
Разумеется..
Вот ты смотрю не хочешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:33
Цитата:
который обвиняет казахских водителей в лености,
---
Неприятно осознавать, да?!Сходят раньше графика с маршрута, мотивируя это тем,что он "устал". Нормальный довод! А потом кустанайцы возмущаются, почему так автобусы ходят.А оно вон чего - оказывается,водители устают.
Доктор СИЗШ:
который обвиняет казахских водителей в лености,
---
Неприятно осознавать, да?!Сходят раньше графика с маршрута, мотивируя это тем,что он "устал". Нормальный довод! А потом кустанайцы возмущаются, почему так автобусы ходят.А оно вон чего - оказывается,водители устают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:34
Цитата:
Ну не кидают же своих жен на произвол судьбы и не бегут куда попало к насекомым..
Уже не ваш земляк:
Сходят раньше графика
Сходят раньше графика
Ну не кидают же своих жен на произвол судьбы и не бегут куда попало к насекомым..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:35
Цитата:
У тебя хоть дети есть?
Уже не ваш земляк:
У тебя хоть дети есть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:35
Цитата:
они спокойно могут через твой емайл
---
Опа, "мусорок" и тут свои методы использовать хочет! Ты найти не смог, кто тебе дачу обнёс, а тут высокие технологии, в которых ты ни бум-бум.
Доктор СИЗШ:
з
з
они спокойно могут через твой емайл
---
Опа, "мусорок" и тут свои методы использовать хочет! Ты найти не смог, кто тебе дачу обнёс, а тут высокие технологии, в которых ты ни бум-бум.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:37
Все равно твой братец сделает промашку и вылетит из бригадиров, как нацик, а дальше станет траншейным рабочим на линии ТО 2. Разве не так?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:37
Цитата:
У тебя хоть дети есть?
---
"Дядя Петя, ты тупой?!". Личная информация не подлежит разглашению. Учи правила, неуч!
111:
У тебя хоть дети есть?
---
"Дядя Петя, ты тупой?!". Личная информация не подлежит разглашению. Учи правила, неуч!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:38
Цитата:
То есть нет..
Оно и видно..
Для тебя тараканы роднее, чем семья..
Уже не ваш земляк:
Дядя Петя, ты тупой?!".
Дядя Петя, ты тупой?!".
То есть нет..
Оно и видно..
Для тебя тараканы роднее, чем семья..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:39
Цитата:
Тараканы в смысле в твоей недальновидной голове..
Теперь живешь один, назло всем..
Зато ты прав..
111:
тараканы
тараканы
Тараканы в смысле в твоей недальновидной голове..
Теперь живешь один, назло всем..
Зато ты прав..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:41
Бросить жену, и возможно детей, наверно это самый подлейший поступок из всех..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:41
Цитата:
вылетит из бригадиров, как нацик
---
С чего такие утверждения?! То есть, если он спрашивает с человека его же трудовые обязанности и называет вещи своими именами, то он националист?! Ты где образование получал, СИЗОфреник?!
Доктор СИЗШ:
вылетит из бригадиров, как нацик
---
С чего такие утверждения?! То есть, если он спрашивает с человека его же трудовые обязанности и называет вещи своими именами, то он националист?! Ты где образование получал, СИЗОфреник?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:42
И такие люди рассуждают глобально, про целые страны, народы..
А на самом то деле кто они сами и что они вообще?
А на самом то деле кто они сами и что они вообще?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:44
Ребенка кинуть..
В никуда..
Да уж..
И врагу это не пожелаешь..
В никуда..
Да уж..
И врагу это не пожелаешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:47
Взрывом п...кана Внучка удовлетворён. Разворотило знатно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:48
Цитата:
А ты пожалуйся опять..
В глаза сказать трусливо, а вот администрации за глаза это все..
Уже не ваш земляк:
Взрывом п...кана Внучка удовлетворён. Разворотило знатно.
Взрывом п...кана Внучка удовлетворён. Разворотило знатно.
А ты пожалуйся опять..
В глаза сказать трусливо, а вот администрации за глаза это все..
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