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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:32
#1951
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты отвечаешь за свои слова

Разумеется..
Вот ты смотрю не хочешь..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:33
#1952
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

который обвиняет казахских водителей в лености,
---
Неприятно осознавать, да?!Сходят раньше графика с маршрута, мотивируя это тем,что он "устал". Нормальный довод! А потом кустанайцы возмущаются, почему так автобусы ходят.А оно вон чего - оказывается,водители устают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:34
#1953
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Сходят раньше графика

Ну не кидают же своих жен на произвол судьбы и не бегут куда попало к насекомым..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:35
#1954
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

У тебя хоть дети есть?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:35
#1955
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
з

они спокойно могут через твой емайл
---
Опа, "мусорок" и тут свои методы использовать хочет! Ты найти не смог, кто тебе дачу обнёс, а тут высокие технологии, в которых ты ни бум-бум.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
443
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:37
#1956
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Все равно твой братец сделает промашку и вылетит из бригадиров, как нацик, а дальше станет траншейным рабочим на линии ТО 2. Разве не так?
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:37
#1957
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Цитата:
111:

У тебя хоть дети есть?
---
"Дядя Петя, ты тупой?!". Личная информация не подлежит разглашению. Учи правила, неуч!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:38
#1958
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Дядя Петя, ты тупой?!".

То есть нет..
Оно и видно..
Для тебя тараканы роднее, чем семья..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:39
#1959
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Цитата:
111:
тараканы

Тараканы в смысле в твоей недальновидной голове..
Теперь живешь один, назло всем..
Зато ты прав..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:41
#1960
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Бросить жену, и возможно детей, наверно это самый подлейший поступок из всех..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:41
#1961
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

вылетит из бригадиров, как нацик
---
С чего такие утверждения?! То есть, если он спрашивает с человека его же трудовые обязанности и называет вещи своими именами, то он националист?! Ты где образование получал, СИЗОфреник?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:42
#1962
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И такие люди рассуждают глобально, про целые страны, народы..
А на самом то деле кто они сами и что они вообще?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:44
#1963
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Ребенка кинуть..
В никуда..
Да уж..
И врагу это не пожелаешь..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:47
#1964
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Взрывом п...кана Внучка удовлетворён. Разворотило знатно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:48
#1965
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Взрывом п...кана Внучка удовлетворён. Разворотило знатно.

А ты пожалуйся опять..
В глаза сказать трусливо, а вот администрации за глаза это все..
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Страница 131 из 132«1...129130131132»
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