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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:02
#1936
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Цитата:
111:
Вот если ты мужчина, докажи это..Если нет, то и не сможешь.
---
То есть ты сейчас отвечаешь за свои слова, что никогда такого не было?!То есть в третьем или четвёртом флуде ты не утверждал, что у тебя дед - Герой Советского Союза?!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:03
#1937
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Уже жена обижается, мол я вам больше внимания уделяю..
А время идет, тик так...


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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:05
#1938
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Цитата:
111:
мляк

Придумал опять?Ну жги дальше..Без имен, фамилий..Разве это мужчина?
---
А зачем я буду подставлять людей?! Ты иди проспись, человек, злоупотребляющий алкоголем и испытывающий графоманский зуд.А уж потом, на трезвую голову прочитай всё то, что ты тут выкладываешь.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
151
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:08
#1939
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Цитата:
Kairat stayer:
Америку, Китай и Узбекистан не критиковал вообще,

И приведите место где я это утверждал?
Где это место, где эта фраза?
И я же писал, что нелогично запрещать кому-то обсуждать. При этом "лезя" самому в чужие страны и что-то там критикуя.
И где вы мне на это ответили?
Цитата:
111:
Так с чего ты взял, что мне деньги нужны опять в

Хм. Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?
И где я сказал что я тебе помогал деньгами?
Мне интересно?
:lol:
Цитата:
111:
Хех.. Вот это вообще за гранью.. Чем больше кудахтаешь, тем больше прав, так ты действуешь? Эх ты.. Я то думал изначально что ты выше такой низости.. Выдумывать, как отчаянное животное, которую бросили взаперти и внезапно открыли дверь..

Я подожду пока истерика пройдет. Я не спешу.
Цитата:
Доктор СИЗШ:

Хаю дую ду май фрэн, доброй ночи всему Пакистану.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:09
#1940
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
- А зачем я буду подставлять людей?!

Начинается..
Старые сказки о главном .
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:09
#1941
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Цитата:
111:

И зачем жаловаться каждый раз администрации?То тебя обидели, то сказали что то..
---
Где я жаловался?! Я просто потребовал, чтобы редакция выполняла Правила, ею же установленные. Ведь они же требуют нас их соблюдать?! Так почему и нам не требовать соблюдения Правил? Или ты с пьяных шар тут опять голословно что-то там утверждаешь?! Чтобы потом втихаря слиться...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:10
#1942
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Цитата:
Don Julio:
Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?

Хех..
Слился?
Ладно..
С тобой как с говоруном, это постоянно..
Не забудь исправить..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:12
#1943
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
просто потребовал, чтобы редакция

Гнать то не надо, ага?
Ты жаловался, как и три, как и четыре, как и пять лет назад..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:13
#1944
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Цитата:
111:

Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?! Где пруфы?!Или ты этот, человек, который е твечает за свои слова?! Я бы написал, но забанят...Нельзя тут так выражаться. Но все и так поняли, кто ты есть, "мужЫк"!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:13
#1945
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Цитата:
Don Julio:
Помочь, чем? Говори? Тебе опять деньги нужны в помощь?

Хм .
Это вот что?
Ты мне лично помогал деньгами?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:14
#1946
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?!

Тебя выкинули, известная история..
Ты живешь прошлым?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:16
#1947
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Земли, могли отобрать только в одном случае, если обманом завладел чужими паями, и пользовался ими незаконно. Правильно сделали! Что касается твоего братца бригадира, который обвиняет казахских водителей в лености, они спокойно могут через твой емайл, выйти на него, и натянуть ему глаз на жопу!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:24
#1948
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Страшно жить в КОстанае... 8-) :-o
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:28
#1949
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

и натянуть ему глаз на жопу!
---
Как тебе в Бахрейне натянули и ты сбежал обратно в Казахстан?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:29
#1950
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Цитата:
111:

Тебя выкинули, известная история..
---
Ты отвечаешь за свои слова?!
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