Отправлено: - 23:08

Kairat stayer:

Америку, Китай и Узбекистан не критиковал вообще,

111:

Так с чего ты взял, что мне деньги нужны опять в

111:

Хех.. Вот это вообще за гранью.. Чем больше кудахтаешь, тем больше прав, так ты действуешь? Эх ты.. Я то думал изначально что ты выше такой низости.. Выдумывать, как отчаянное животное, которую бросили взаперти и внезапно открыли дверь..

Доктор СИЗШ:



Цитата:И приведите место где я это утверждал?Где это место, где эта фраза?И я же писал, что нелогично запрещать кому-то обсуждать. При этом "лезя" самому в чужие страны и что-то там критикуя.И где вы мне на это ответили?Цитата:Хм. Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?И где я сказал что я тебе помогал деньгами?Мне интересно?Цитата:Я подожду пока истерика пройдет. Я не спешу.Цитата:Хаю дую ду май фрэн, доброй ночи всему Пакистану.