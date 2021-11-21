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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:02
Цитата:
---
То есть ты сейчас отвечаешь за свои слова, что никогда такого не было?!То есть в третьем или четвёртом флуде ты не утверждал, что у тебя дед - Герой Советского Союза?!
111:Вот если ты мужчина, докажи это..Если нет, то и не сможешь.
---
То есть ты сейчас отвечаешь за свои слова, что никогда такого не было?!То есть в третьем или четвёртом флуде ты не утверждал, что у тебя дед - Герой Советского Союза?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:03
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:05
Цитата:
Придумал опять?Ну жги дальше..Без имен, фамилий..Разве это мужчина?
---
А зачем я буду подставлять людей?! Ты иди проспись, человек, злоупотребляющий алкоголем и испытывающий графоманский зуд.А уж потом, на трезвую голову прочитай всё то, что ты тут выкладываешь.
111:
мляк
мляк
Придумал опять?Ну жги дальше..Без имен, фамилий..Разве это мужчина?
---
А зачем я буду подставлять людей?! Ты иди проспись, человек, злоупотребляющий алкоголем и испытывающий графоманский зуд.А уж потом, на трезвую голову прочитай всё то, что ты тут выкладываешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 151
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:08
Цитата:
И приведите место где я это утверждал?
Где это место, где эта фраза?
И я же писал, что нелогично запрещать кому-то обсуждать. При этом "лезя" самому в чужие страны и что-то там критикуя.
И где вы мне на это ответили?
Цитата:
Хм. Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?
И где я сказал что я тебе помогал деньгами?
Мне интересно?
Цитата:
Я подожду пока истерика пройдет. Я не спешу.
Цитата:
Хаю дую ду май фрэн, доброй ночи всему Пакистану.
Kairat stayer:
Америку, Китай и Узбекистан не критиковал вообще,
Америку, Китай и Узбекистан не критиковал вообще,
И приведите место где я это утверждал?
Где это место, где эта фраза?
И я же писал, что нелогично запрещать кому-то обсуждать. При этом "лезя" самому в чужие страны и что-то там критикуя.
И где вы мне на это ответили?
Цитата:
111:
Так с чего ты взял, что мне деньги нужны опять в
Так с чего ты взял, что мне деньги нужны опять в
Хм. Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?
И где я сказал что я тебе помогал деньгами?
Мне интересно?
Цитата:
111:
Хех.. Вот это вообще за гранью.. Чем больше кудахтаешь, тем больше прав, так ты действуешь? Эх ты.. Я то думал изначально что ты выше такой низости.. Выдумывать, как отчаянное животное, которую бросили взаперти и внезапно открыли дверь..
Хех.. Вот это вообще за гранью.. Чем больше кудахтаешь, тем больше прав, так ты действуешь? Эх ты.. Я то думал изначально что ты выше такой низости.. Выдумывать, как отчаянное животное, которую бросили взаперти и внезапно открыли дверь..
Я подожду пока истерика пройдет. Я не спешу.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Хаю дую ду май фрэн, доброй ночи всему Пакистану.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:09
Цитата:
Начинается..
Старые сказки о главном .
Уже не ваш земляк:
- А зачем я буду подставлять людей?!
- А зачем я буду подставлять людей?!
Начинается..
Старые сказки о главном .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:09
Цитата:
И зачем жаловаться каждый раз администрации?То тебя обидели, то сказали что то..
---
Где я жаловался?! Я просто потребовал, чтобы редакция выполняла Правила, ею же установленные. Ведь они же требуют нас их соблюдать?! Так почему и нам не требовать соблюдения Правил? Или ты с пьяных шар тут опять голословно что-то там утверждаешь?! Чтобы потом втихаря слиться...
111:
И зачем жаловаться каждый раз администрации?То тебя обидели, то сказали что то..
---
Где я жаловался?! Я просто потребовал, чтобы редакция выполняла Правила, ею же установленные. Ведь они же требуют нас их соблюдать?! Так почему и нам не требовать соблюдения Правил? Или ты с пьяных шар тут опять голословно что-то там утверждаешь?! Чтобы потом втихаря слиться...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:10
Цитата:
Хех..
Слился?
Ладно..
С тобой как с говоруном, это постоянно..
Не забудь исправить..
Don Julio:
Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?
Тот есть ты сейчас утверждаешь, что тебе не нужны деньги?
Хех..
Слился?
Ладно..
С тобой как с говоруном, это постоянно..
Не забудь исправить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:12
Цитата:
Гнать то не надо, ага?
Ты жаловался, как и три, как и четыре, как и пять лет назад..
Уже не ваш земляк:
просто потребовал, чтобы редакция
просто потребовал, чтобы редакция
Гнать то не надо, ага?
Ты жаловался, как и три, как и четыре, как и пять лет назад..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:13
Цитата:
Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?! Где пруфы?!Или ты этот, человек, который е твечает за свои слова?! Я бы написал, но забанят...Нельзя тут так выражаться. Но все и так поняли, кто ты есть, "мужЫк"!
111:
Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?! Где пруфы?!Или ты этот, человек, который е твечает за свои слова?! Я бы написал, но забанят...Нельзя тут так выражаться. Но все и так поняли, кто ты есть, "мужЫк"!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:13
Цитата:
Хм .
Это вот что?
Ты мне лично помогал деньгами?
Don Julio:
Помочь, чем? Говори? Тебе опять деньги нужны в помощь?
Помочь, чем? Говори? Тебе опять деньги нужны в помощь?
Хм .
Это вот что?
Ты мне лично помогал деньгами?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:14
Цитата:
Тебя выкинули, известная история..
Ты живешь прошлым?
Уже не ваш земляк:
Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?!
Так ты и не ответил - кто и когда меня убрал с Форума?!
Тебя выкинули, известная история..
Ты живешь прошлым?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:16
Земли, могли отобрать только в одном случае, если обманом завладел чужими паями, и пользовался ими незаконно. Правильно сделали! Что касается твоего братца бригадира, который обвиняет казахских водителей в лености, они спокойно могут через твой емайл, выйти на него, и натянуть ему глаз на жопу!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:24
Страшно жить в КОстанае...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:28
Цитата:
и натянуть ему глаз на жопу!
---
Как тебе в Бахрейне натянули и ты сбежал обратно в Казахстан?
Доктор СИЗШ:
и натянуть ему глаз на жопу!
---
Как тебе в Бахрейне натянули и ты сбежал обратно в Казахстан?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 23:29
Цитата:
Тебя выкинули, известная история..
---
Ты отвечаешь за свои слова?!
111:
Тебя выкинули, известная история..
---
Ты отвечаешь за свои слова?!
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