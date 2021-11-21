Отправлено: - 21:36

111:

Если б переживал, не критиковал бы и почем зря..

111:

не зная, что там вообще..

111:

Ты чего кипятишься то? Кто про тебя такое сказал, покажЫ! Разберемся..

Цитата:Ещё раз спрошу где, если личные какие-то нападки от тебя спроси, я отвечу лично тебе.Цитата:Хм. Значит новости в НГ, журналисты пишут не зная что там? НГ нельзя верить, если пишут что куча аварий на этой неделе?Ты где живёшь, если не знаешь?Цитата:Если ты меня назвал критиканом, а значит обвинил в предвзятости, лично ты. Ты меня считаешь врагом, если я переживаю за костанайцев?Ещё раз спрошу, мне нельзя переживать за моих земляков, это запрещено правилами сайта, это считается критиканством?Тогда напиши модератора и пусть Уважаемая Редакция нас рассудит.