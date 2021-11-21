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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2349
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:31
#1906
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Цитата:
Don Julio:
И да, нам- казахам и казахстанцам, нужно через боль, впитывать критику, развиваться, учиться и делать страну лучше!


Кокой вы казахстанец, в Златоусте проживаете. Кагановича, Ежова и других улицы переименованы. Если вы скажете что ранее здесь проживал, но и я в Москве ранее почти два года жил. Однако в сайтах Первопрестольной их не критикую.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:32
#1907
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Цитата:
Don Julio:
вы первый

Ну вот, как обычно, ты начал, нет ты..
Среди отставших и больных, а потому приговоренных..
Нет, чтоб помочь, начинаются распри..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:34
#1908
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
, надо бы с теми насекомыми разобраться, которые за свои слова и утверждени

Хех..
Ты снова обижен?
И обидевшись, ты начинаешь винить тем, кто предоставил тебе как говорится накрытый стол?
То есть саму администрацию?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2349
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:35
#1909
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но только потом не надо приползать на животе, скуля о том, какие мы братья. Примеры других республик же вас ничему не учат. Как там в Армении,Узбекистане, Таджикистане,Киргизии кричали?! "Оккупанты,вон из наших республик!". А по факту все где сейчас?! Все такие независимые!


Опять за своё, претензии, претензии, особенно нового ничего, так в 2017 и 2018 годы вы говорили почти также, цитирую:

Ваш Земляк: Да ладно?! А когда в том же Таджикистане убивали русских?! Россия в то время молчала! Когда выгоняли русских из Средней Азии, когда кричали (как сейчас в Казахстане) "Чемодан-вокзал-Россия" - Россия молчала. Когда говорили, что избавившись от проклятого колониального прошлого и заживут не хуже Эмиратов - Россия молчала. А когда все эти независимые и гордые стали приезжать в Россию - вот тогда Россия и вспомнила! Как убивали, как насиловали, как выгоняли. Убьют таджика, киргиза или узбека - всё, поднимается всемирный вой! А где вы были, когда убивали русских?! И посмотрите статистику преступлений. Этнические ОПГ уже вовсю орудуют в России.

Конкретно что изменилось?

Подробнее здесь:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:41
#1910
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Цитата:
Kairat stayer:
А где вы были, когда убивали русских?!

Ну..
Ему же главно словами и чтоб с обвинениями против Нашей Газеты, мол говорить все не разрешают..
Они словами только могут типа помочь..
Критиканы..
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