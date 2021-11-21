Don Julio: И да, нам- казахам и казахстанцам, нужно через боль, впитывать критику, развиваться, учиться и делать страну лучше!
Кокой вы казахстанец, в Златоусте проживаете. Кагановича, Ежова и других улицы переименованы. Если вы скажете что ранее здесь проживал, но и я в Москве ранее почти два года жил. Однако в сайтах Первопрестольной их не критикую.
Уже не ваш земляк: Но только потом не надо приползать на животе, скуля о том, какие мы братья. Примеры других республик же вас ничему не учат. Как там в Армении,Узбекистане, Таджикистане,Киргизии кричали?! "Оккупанты,вон из наших республик!". А по факту все где сейчас?! Все такие независимые!
Опять за своё, претензии, претензии, особенно нового ничего, так в 2017 и 2018 годы вы говорили почти также, цитирую:
Ваш Земляк: Да ладно?! А когда в том же Таджикистане убивали русских?! Россия в то время молчала! Когда выгоняли русских из Средней Азии, когда кричали (как сейчас в Казахстане) "Чемодан-вокзал-Россия" - Россия молчала. Когда говорили, что избавившись от проклятого колониального прошлого и заживут не хуже Эмиратов - Россия молчала. А когда все эти независимые и гордые стали приезжать в Россию - вот тогда Россия и вспомнила! Как убивали, как насиловали, как выгоняли. Убьют таджика, киргиза или узбека - всё, поднимается всемирный вой! А где вы были, когда убивали русских?! И посмотрите статистику преступлений. Этнические ОПГ уже вовсю орудуют в России.
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