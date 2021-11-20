Отправлено: - 21:26

yudjin:

ни кто не отрекается от советских же наград

Цитата:Согласен: возникает чувство неловкости как минимум, как максимум - чувство стыда за нелогичные действия властей: - почему убрали стеллу с двумя орденами Ленина, ЧЕСТНО заработанными ТРУЖЕННИКАМИ области; почему чествуем Героя Социалистического Труда, называем её именем улицу; почему "забыли" назвать улицу именем ПЕРВОГО-казаха-комбайнёра, Героя Социалистического Труда Жансултана Демеева из Костанайского района;Что это: декомунизация, деидеологизация или элементарная политика двойных стандартов: - когда надо - под сукно; когда надо - вытащили на свет божий.Камшат Доненбаева - символ уходящей эпохи и правильно что поставили спектакль.На месте отдела внутренней политики, я бы приурочил спектакль к Дню сельского хозяйства ( пользуясь случаем - поздравляю всех с праздником), с приглашением всех наших сельхозагашек, всех экс-политических деятелей которые работали вместе с ней.Вообще - празднование Дня с/х у нас проходит СЕРО, ОБРЫДЛО-БУДНИЧНО: скучный доклад; награждение; ресторан и по домам.Мы же прежде всего: селскохозяйственная область - бренд Казахстана,надо праздновать с размахом на два дня: пример : показ спектакля про Камшат; праздничный концерт с приглашением звёзд России и Казахстана; награждение и обед в самом дорогом ресторане.