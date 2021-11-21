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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:16
#1891
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Что то вот такая, и блин не дешёвая же..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:17
#1892
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Цитата:
Kairat stayer:
Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?

Да куда там решили...
Элементарно там с насекомыми не могут разобраться, а тут за глобальные дела..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:22
#1893
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Жене сегодня купил Итальяно винонома...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:28
#1894
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Даже мишень какая то тут нарисована..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:31
#1895
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И вот оно чудо, итальяно вина открытама...
Жена попробовала, ей нормально..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 19:34
#1896
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Ну и сегодня лыба, запеченая в духовке...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:02
#1897
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А пока она солится, и икра с нее..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:38
#1898
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Практически готово, нужно выбрать лишь режим ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:43
#1899
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Ну и параллельно будем жарить не крупного карасика..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:51
#1900
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Ну а пока, все жарится парится, наслаждаемся чудесным чисто итальянским сыром моцарелла...



Чем то напоминает колбасный сыр в СССР..
Ну это потому что оригинал..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:54
#1901
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Цитата:
Kairat stayer:

Тогда переезжайте обратно, смысл постоянно скулить и ныть?
---
А кто скулит и ноет?! Или ты, дожив до седых волос, так и не научился отвечать за свои слова?! И где я лез в дела Казахстана?! Раньше да, было дело, критиковал за то, что развалили всё, что начали переименовывать то, к чему казахи не имели никакого отношения. А сейчас понял, что не надо мешать дурости. Ибо неблагодарность не имеет ни границ, ни национальностей.Прыгайте с разбегу на грабли, это ваше дело. Но только потом не надо приползать на животе, скуля о том, какие мы братья. Примеры других республик же вас ничему не учат. Как там в Армении,Узбекистане, Таджикистане,Киргизии кричали?! "Оккупанты,вон из наших республик!". А по факту все где сейчас?! Все такие независимые! Метут улицы и строят дома уехавшим оккупантам. А вы и дальше позволяйте всяким дебилам разводить языковые патрули! И кстати, любитель статистики, скажи-ка, сколько студентов из Казахстана учатся в России? А сколько уже отучилось? Сколько из них вернулось на родину?!Поэтому, прежде чем раскрыть рот, подумай, а стоит ли вообще его раскрывать?! Не получится так, что ты сморозишь очередную глупость?
ПыСы. Никогда не был националистом, о чём уже здесь неоднократно писал. Но до чего же раздражают те, кто не соображают, до чего доведёт вот такое бездумное поведение.Переписывайте историю, выдумывайте себе фальшивых батыров.До чего дошло - меня вот такие же "историки" убеждали, что казахам специально присылали жареное зерно и заставляли казахов его сеять, чтобы казахи потом с голоду умирали! Пишут, что запрещали разговаривать на казахском языке. Но дело в том, что я сам жил в Кустанае. И у нас дома было радио и телевизор, из которых звучала и казахская речь. Почему-то никто не помнит, что по казахстанскому каналу вещание было 50/50, уж не помню, по каким дням было на русском, а по каким дням на казахском.Особенно интересно было смотреть фильмы казахским переводом."Жолдас Сталин" как пример таких переводов. "Казахфильм" снимал много исторических фильмов по истории казахов, про Гражданскую войну.Так что не надо мне рассказывать, что казахов как-то притесняли. А про язык хочу сказать - чтож вы сами на нём не разговаривали?! Сами казахи переиначивали свои имена на русский манер. Был Сакен, стал Саша.Так что не надо тут ля-ля!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 21.11.2021 - 19:59]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 20:56
#1902
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Видать наши бывшие земляки добровольно поступили туда работать, прислуживать новым хозяевам.
---
А что там за Бахрейн слышно?Там муслимы ничего не подрывают с радикальным исламом?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:02
#1903
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Цитата:
111:
Элементарно там с насекомыми не могут разобраться, а тут за глобальные дела..
---
Да, надо бы с теми насекомыми разобраться, которые за свои слова и утверждения не отвечают. Да, Внучок Героя Советского Союза?!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:14
#1904
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Осенний Костанай..
Как жаль...
И впереди зима вся..

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
146
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.11.21 - 21:24
#1905
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Цитата:
Kairat stayer:
Согласен, если вы в наши внутренние дела не будете лезти или вы все свои проблемы решили и за наши взялись?

Ответу, хотя вопрос адресован не мне, но касается темы нашей с вами дискуссии.
На помню, началось, что вы изволили уколоть, что в Тюмени переименовывают улицы, как вы утверждали, по идеологическим соображением, а когда я вам ткнул в вашу ошибку, то вы стали истерить и обзываться.
То есть по факту вы первый начали лезть (ваше выражение) в дела другой страны.
И да, нам- казахам и казахстанцам, нужно через боль, впитывать критику, развиваться, учиться и делать страну лучше! А не пыжится от собственной гордости, не затыкать всем рот, не орать "сам дурак", а засунуть свою спесь в одно место и работать, работать и работать!
Только так можно стать лучше, известнее и современнее, а не переименовывая города, сочиняч знаменитых предков и историю, и насаждая казахский язык.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Хорошо держите бойцову стойку!

Побурчали старички, показали всем, а прежде всего себе, что они ещё ого-го!
Что есть ещё и порох и ягодки, и угомонились, пойдя класть зубы в стаканчик возле тёплой постельки...
8-)
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