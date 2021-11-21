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"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
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