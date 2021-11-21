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≡ "Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42896
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
Отправлено: 21.11.21 - 13:06
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ДТП произошло сегодня, 21 ноября, около 04.40. По предварительным данным, пьяный водитель черной BMW на большой скорости врезался в красную Audi-80, в которой находилось четыре человека. Они ехали на рыбалку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
Отправлено: 21.11.21 - 21:07
#15
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Цитата:
Don Julio:
Если я переживаю за земляков

Если б переживал, не критиковал бы и почем зря..
А это и есть с твоей стороны слепое критиканство, не зная, что там вообще..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5573
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
Отправлено: 21.11.21 - 21:09
#16
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Цитата:
Don Julio:
Если мне неприятно каждодневно читать об авариях, то я враг народа?

Хм..
Ты чего кипятишься то?
Кто про тебя такое сказал, покажЫ!
Разберемся..
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Челябинская обл. Российская Федерация
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
146
"Выставим патруль, чтобы не неслись" - Смертельную аварию на трассе Костанай-Рудный прокомментировали в "КазАвтоЖол"
Отправлено: 21.11.21 - 21:36
#17
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Цитата:
111:
Если б переживал, не критиковал бы и почем зря..

Ещё раз спрошу где, если личные какие-то нападки от тебя спроси, я отвечу лично тебе.
Цитата:
111:
не зная, что там вообще..

Хм. Значит новости в НГ, журналисты пишут не зная что там? НГ нельзя верить, если пишут что куча аварий на этой неделе?
Ты где живёшь, если не знаешь?
Цитата:
111:
Ты чего кипятишься то? Кто про тебя такое сказал, покажЫ! Разберемся..

Если ты меня назвал критиканом, а значит обвинил в предвзятости, лично ты. Ты меня считаешь врагом, если я переживаю за костанайцев?
Ещё раз спрошу, мне нельзя переживать за моих земляков, это запрещено правилами сайта, это считается критиканством?
Тогда напиши модератора и пусть Уважаемая Редакция нас рассудит.
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