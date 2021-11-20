Re: Цирк с масками или халатность главгоссанврача Даулетбаева?

Отправлено: - 19:07

Был 2 дня назад в этой поликлинике. Одел бахилы, зашёл и спросил где можно замерить сатурацию. Отправили в соседнее здание. Снял бахилы, выкинул. Дошёл до соседнего здания, одел бахилы. Зашёл и спросил можно ли здесь замерить сатурацию. Сказали, что здесь не изменяют и отправили в главное здание. Снял бахилы, выкинул. Прошёл 20 метров и снова одел новые бахилы. В чём проблема??? Автору не хотелось расставаться с бахилами?? Экономил деньги поликлиники? А маску надо иметь всегда при себе. Как-то же он доехал в автобусе без маски до поликлиники?